У Ванкувері блискавка вдарила у літак під час злету: на борту перебувало 500 людей (відео)

Відстань, яку довелось здолати Boeing 777-300 з Ванкувера у Канаді до Лондона у Великій Британії – близько 7 500 км

У Канаді зафіксовано момент удару блискавки по Boeing 777-300, який злітав у міжнародному аеропорту Ванкувера і прямував до аеропорту «Хітроу» у Лондоні. На борту літака перебувало 500 пасажирів. Про деталі інциденту повідомляєа канадський портал City News Everywere.

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У статті вказується, що відео опублікував 19-річний пілот-початківець Ітан Вест. Зі слів чоловіка, того дня він вирішив прийти в аеропорт Ванкувера, щоб поспостерігати як стартує Boeing 777.

«Я бачив, що злітає літак 777-300, який мав курсувати до лондонського Хітроу, а 777 – один із моїх улюблених літаків і, начебто, найбільший двомоторний літак. Тому я подумав, що це буде цікаво зняти це на відео, тому що цей момент надзвичайно гучний», – зазначив пілот.

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Під час пересічного злітання літака по ньому вдарила блискавка, свідчить відео, зняте Ітаном. Після цього повітряне судно, наче нічого не сталось, полетіло далі.

Пілот-початківець зауважив, що відстежив подальший політ Boeing – він вчасно приземлився у аеропорту «Хітроу» у Лондоні. Потім літак оглянули, зауважили на порталі, і з'ясували, що ніяких пошкоджень немає. Також пояснили, що згідно з даними Національної метеорологічної служби США, блискавка влучає у пасажирські літаки один-два рази на рік.

Зазначимо, відстань, яку довелось здолати Boeing 777-300 з Ванкувера у Канаді до Лондона у Великій Британії – близько 7 500 км. Орієнтовний час польоту – дев`ять годин.

Раніше повідомлялося, що у Бельгії літак врізався в автівку та спалахнув. Літак, заходячи на посадку, врізався в автомобіль, який стояв уздовж шосе. Унаслідок зіткнення, і літак, і автомобіль швидко спалахнули.