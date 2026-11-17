Рятувальники працюють на місці зіткнення двох пасажирських поїздів поблизу головного вокзалу Праги

У столиці Чехії Празі 17 листопада зіткнулися два пасажирські поїзди. Внаслідок аварії постраждали 46 людей, четверо з яких перебувають у тяжкому стані. Серед травмованих є громадяни України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на чеський телеканал ČT24.

Аварія сталася близько 07:20 поблизу головного залізничного вокзалу Праги, на мосту над вулицею Сейфертова. Лоб у лоб зіткнулися два пасажирські поїзди: один прямував до міста Міловіце, інший – із Млада-Болеслава.

За даними рятувальників, четверо людей дістали тяжкі травми, ще 12 – ушкодження середньої тяжкості, а 30 постраждалих мають легкі поранення. Серед травмованих – обидва машиністи.

Поліція Чехії повідомила, що загалом постраждали 16 іноземців. Серед них є громадяни України, Словаччини, Росії, Нігерії та Болгарії. Кількість травмованих українців наразі не уточнюється.

Обидва поїзди рухалися з невеликою швидкістю, тому масштабних руйнувань вдалося уникнути. Водночас їхні передні частини зазнали пошкоджень. Рятувальникам не довелося деблокувати пасажирів із вагонів.

На місці працювали десять бригад екстреної медичної допомоги та чотири лікарські бригади. Постраждалих розподілили між кількома лікарнями Праги, щоб уникнути перевантаження медичних закладів.

Міністр транспорту Чехії Іван Беднарик повідомив, що, за попередніми даними, один із поїздів проїхав на заборонний сигнал світлофора.

За його словами, система безпеки активувала екстрену зупинку руху, однак повністю запобігти зіткненню не вдалося. Поїзди зіткнулися під час гальмування.

Остаточні причини аварії встановлюють залізнична інспекція та правоохоронці. Попередні збитки перевищують 16 млн чеських крон.

Через аварію рух поїздів поблизу головного вокзалу Праги обмежили. Частину колій уже відкрили, однак пасажирів попередили про можливі затримки та зміни маршрутів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про зіткнення двох пасажирських поїздів на півдні Чехії у листопаді 2025 року. Тоді постраждали понад 40 людей, п'ятьох із них госпіталізували з тяжкими травмами.

Також «Главком» писав про залізничну аварію у Словаччині в листопаді 2025 року. Два поїзди зіткнулися на маршруті між Братиславою та Пезінком. Десятки пасажирів дістали травми, 11 людей доправили до лікарень.