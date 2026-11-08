У Румунії перекинулися вагони з українським зерном: що відомо

Три вагони перекинулися, ще три зійшли з рейок. Один із локомотивів зазнав серйозних пошкоджень

У Румунії 19 вантажних вагонів самовільно рушили під час перевантаження зерна на станції Вікшани та зіткнулися з двома локомотивами на станції Дорнешти. За інформацією румунського зернового аналітика Цезаря Георге, вагони перевозили українське зерно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис аналітика у Facebook та Національну залізничну компанію Румунії (CFR).

Як сталася аварія

Інцидент трапився 7 листопада на залізничній ділянці в повіті Сучава. За повідомленням CFR, о 12:02 на станції Вікшани під час перевантаження зерна група вантажних вагонів компанії Global Grain Logistic почала неконтрольовано рухатися в напрямку станції Дорнешти.

Через 13 хвилин вагони виїхали на четверту колію станції Дорнешти та зіткнулися з двома локомотивами приватного вантажного перевізника.

Спочатку залізнична компанія повідомила про 11 вагонів, однак після уточнення даних з місця події виправила їхню кількість на 19.

Унаслідок зіткнення шість вагонів зійшли з рейок, три з них перекинулися. Серед пошкоджених був і порожній вагон-цистерна, призначений для перевезення пального, який перебував на сусідній колії. Один із двох локомотивів також зійшов з рейок. У нього пошкоджено дві осі однієї колісної пари. CFR повідомила про серйозні пошкодження машини.

Постраждалих немає. Залізнична компанія наголосила, що аварія не вплинула на рух пасажирських поїздів.

фото: CFR

Як ліквідовують наслідки аварії

Для підняття пошкодженого рухомого складу та звільнення колій із міста Галац направили спеціальний залізничний кран вантажопідйомністю 120 тонн.

Станом на вечір 7 листопада 16 із 19 вагонів повернули на станцію Вікшани. Того ж вечора залізничники відновили рух на першій та сьомій коліях станції Дорнешти.

За останнім повідомленням CFR від 8 листопада, залізничники вже підняли порожню цистерну, яка перекинулася. Також розпочали збирання розсипаного зерна та його повторне завантаження у вагони.

Для роботи крана вантажопідйомністю 120 тонн фахівці почали розрізати конструкції перекинутих і сильно пошкоджених вагонів, щоб підготувати їх до підняття та вивезення. Роботи з ліквідації наслідків аварії та звільнення всіх пошкоджених колій тривали.

Причини та обставини самовільного руху вагонів встановлюють компетентні органи.

фото: CFR

Чому Румунія важлива для експорту українського зерна

Румунія залишається одним із важливих напрямків для експорту української аграрної продукції. Залізничні перевезення через її територію дають змогу доставляти зерно до європейських логістичних центрів і портів, зокрема до Констанци, звідки продукцію відправляють на світові ринки.

Важливість альтернативних маршрутів зросла через безпекові ризики в Чорному морі. Російські війська систематично атакують портову інфраструктуру Одещини та цивільні торговельні судна, які перевозять вантажі або прямують до українських портів. Через загрозу нових ударів судновласники відмовляються від окремих рейсів або відкладають заходи в українські порти.

У вересні «Главком» повідомляв про наслідки російських атак для морського експорту України. Через небезпеку для судноплавства обсяги перевезень через порти Великої Одеси суттєво скоротилися. Частину вантажів довелося перенаправляти альтернативними шляхами.

Водночас залізнична логістика через сусідні країни має власні особливості. Зокрема, на прикордонних станціях потрібно перевантажувати зерно через різну ширину залізничних колій: в Україні використовують стандарт 1520 мм, а в Румунії – 1435 мм.

Нагадаємо, у червні 2022 року в Румунії вже траплялася аварія за участю вагонів з українським зерном. Тоді з рейок зійшли 15 зерновозів.