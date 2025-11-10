Головна Світ Соціум
У Словаччині зіткнулися потяги: є багато постраждалих

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Словаччині зіткнулися потяги: є багато постраждалих
Аварія сталася в коридорі між столицею Братиславою і містом Пезінок
фото: reuters

В результаті аварії ніхто не загинув

Увечері, 9 листопада, в Словаччині зіткнулися два поїзди. В результаті чого десятки пасажирів отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністр внутрішніх справ Матуш Сутай Ешток заявив, що десятки людей отримали легкі поранення, а 11 були доставлені до лікарні. За його словами, в результаті аварії ніхто не загинув.

У Словаччині зіткнулися потяги: є багато постраждалих фото 1
фото: reuters

Аварія сталася в коридорі між столицею Братиславою і містом Пезінок, що за 20 км на північний схід.

У Словаччині зіткнулися потяги: є багато постраждалих фото 2
фото: reuters

«За попередньою інформацією, не було лобового зіткнення поїздів, а також не було сходження поїзда з рейок», – повідомила поліція.

У Словаччині зіткнулися потяги: є багато постраждалих фото 3
фото: reuters

Нагадаємо, що це друга аварія в Словаччині за останній місяць. 13 жовтня на сході країни зіткнулися два потяги, в результаті чого 91 людина отримала поранення.

Теги: Словаччина ДТП потяг

