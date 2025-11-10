У Словаччині зіткнулися потяги: є багато постраждалих

Аварія сталася в коридорі між столицею Братиславою і містом Пезінок

В результаті аварії ніхто не загинув

Увечері, 9 листопада, в Словаччині зіткнулися два поїзди. В результаті чого десятки пасажирів отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністр внутрішніх справ Матуш Сутай Ешток заявив, що десятки людей отримали легкі поранення, а 11 були доставлені до лікарні. За його словами, в результаті аварії ніхто не загинув.

фото: reuters

Аварія сталася в коридорі між столицею Братиславою і містом Пезінок, що за 20 км на північний схід.

«За попередньою інформацією, не було лобового зіткнення поїздів, а також не було сходження поїзда з рейок», – повідомила поліція.

Нагадаємо, що це друга аварія в Словаччині за останній місяць. 13 жовтня на сході країни зіткнулися два потяги, в результаті чого 91 людина отримала поранення.