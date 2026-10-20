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Що буде із затримками потягів? «Укрзалізниця» дала прогноз

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Що буде із затримками потягів? «Укрзалізниця» дала прогноз
Шевченко підкреслив, що «Укрзалізниця» й надалі ставитиме безпеку на перше місце
фото: «Укрзалізниця»/Telegram

Представник «Укрзалізниці» про затримки потягів: Просимо з розумінням поставитися до цього

Заступник директора філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Шевченко пояснив, чого пасажирам очікувати від затримок поїздів і чи вдасться їх скоротити. За його словами, прогнозувати подальшу ситуацію складно через непередбачувану активність російських військ. Про це він зауважив у коментарі «Главкому».

«Ми ж розуміємо, що прогнозувати активність ворога доволі складно. Ми зі своєї сторони маємо досвід, як ці затримки надолужувати. Зазвичай, це прискорення потягів, розмін складів, вагонів. Наразі просимо з розумінням поставитися до цього», – наголосив представник «Укрзалізниці».

Шевченко підкреслив, що «Укрзалізниця» й надалі ставитиме безпеку на перше місце, адже російські удари по інфраструктурі тривають. За його словами, із затримками поїздів залізничники розбиратимуться залежно від обставин.

Нагадаємо, потяги, які курсують між Україною та Польщею, значно відстають від розкладу. За даними «Укрзалізниці», станом на 20 жовтня відставання від графіка одного з рейсів сягало майже 20 годин. Заступник директора філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Шевченко пояснив, із чим пов’язані затримки поїздів.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» роз'яснила нові правила роботи під час жовтого та червоного рівнів загрози. За жовтого рівня поїзди продовжують курсувати, дозволяються посадка та висадка пасажирів, а люди самостійно вирішують, чи залишатися на вокзалах і станціях.

До слова, українська журналістка Наталія Пахайчук розповіла про інцидент під час поїздки потягом «Інтерсіті» сполученням Луцьк – Київ. Під час зупинки у Рівному пасажирів закликали евакуюватися з платформи через повітряну загрозу, однак після відбою поїзд вирушив без журналістки, яка поверталася з укриття. 

До того ж пасажирка поїзда «Інтерсіті» сполученням Луцьк – Київ Наталія Пахайчук залишилася на вокзалі в Рівному після повітряної тривоги: поки вона добиралася з укриття до перону, потяг вирушив без неї. Згодом з’ясувалося, що інші пасажири також потрапляли в подібні ситуації.

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Теги: війна потяг Укрзалізниця

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