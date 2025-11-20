У Чехії зіштовхнулися пасажирські потяги: десятки поранених

Інцидент трапився на ділянці залізниці між містами Злів та селом Дівчице

На півдні Чехії зіткнулися два пасажирські поїзди. Внаслідок аварії постраждали понад 40 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на České noviny.

Інцидент трапився на залізничній ділянці Зліві – Дівчице в районі Ческе-Будейовіце близько 06:19 за місцевим часом. Один з потягів прямував із Ческе-Будейовіце, а інший їхав у протилежному напрямку.

Наслідки аварії фото: Поліція Чехії

П'ятьох людей було госпіталізовано з важкими травмами, а ще 40 осіб дістали легкі травми. Правоохоронці вважають, що аварія трапилася, оскільки експрес проїхав на червоне світло. Поліція почала розслідування.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що двох українців визнано підозрюваними у справі про диверсії на залізниці в Польщі. Вони перетнули кордон Польщі з Білорусі і, як вважається, співпрацювали з російськими спецслужбами.

Як відомо, у Польщі, поблизу села Жичин Мазовецького воєводства на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін.

Згодом польський премʼєр-міністр заявив, що залізничний маршрут Варшава-Люблін, на якому було вчинено диверсію, має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. За словами глави уряду Польщі, підрив залізничної колії є безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її громадян.