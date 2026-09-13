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Зграя птахів змусила мешканців Вільнюса ховатися в укриттях, а НАТО – підняти винищувачі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зграя птахів змусила мешканців Вільнюса ховатися в укриттях, а НАТО – підняти винищувачі
Люди перебувають в укритті під час повітряної тривоги у Вільнюсі
фото: LTR

Радари спочатку прийняли птахів за можливий безпілотник, через загрозу також припиняв роботу Вільнюський аеропорт

Невідомим об'єктом, через який сьогодні, 13 вересня, у Литві було оголошено повітряну тривогу, виявилася зграя птахів. Зранку радари зафіксували об'єкт, схожий на безпілотник, який рухався у напрямку Вільнюса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та LTR.

Близько 09:40 Національний центр управління кризами зафіксував перетин державного кордону цим об'єктом. Через його рух у напрямку столиці попередження про небезпеку поширили на Вільнюс та прилеглі території.

Спочатку «жовтий» рівень повітряної небезпеки оголосили в Ігналінському, Утенському, Зарасайському та Швенченіському районах на сході країни. Згодом у Вільнюському районі рівень загрози підвищили до «червоного».

Керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас спочатку повідомив, що над Вільнюським районом помітили об'єкт, який вважали безпілотником. Перед цим білоруські військові попередили Литву про об'єкти, які рухалися в її напрямку. Аналогічну інформацію отримала Латвія.

Об'єкт зафіксували литовські та латвійські військові радари. У відповідь з авіабази Емарі в Естонії підняли два винищувачі НАТО – один направили до Литви, другий до Латвії. Літаки мали виявити та візуально ідентифікувати об'єкт і за потреби знищити його.

Однак знайти об'єкт їм не вдалося. О 11:09 дрон зник із радарів поблизу міста Меркіне. Влада поки не встановила, чи він упав, знизився або залишив територію країни. До пошуків залучили гелікоптер Повітряних сил та наземні підрозділи.

Через повітряну загрозу приблизно на годину закрили повітряний простір над аеропортом Вільнюса, а два рейси перенаправили до Риги. У частині країни також тимчасово зупинили рух поїздів. Пасажирів Вільнюського залізничного вокзалу перевели до укриттів.

До безпечних місць було евакуювано президента Литви Гітанаса Науседу, працівників президентської адміністрації та прем'єр-міністерку Інгу Ругінене. До укриття також спустилися депутати та співробітники Сейму.

Укриття у будівлі Сейму Литви під час повітряної тривоги
Укриття у будівлі Сейму Литви під час повітряної тривоги
фото: LTR

Згодом Національний центр управління кризами повідомив, що об'єкт, який спочатку вважали безпілотником, насправді був зграєю птахів. Це встановили після того, як винищувач НАТО візуально ідентифікував об'єкт.

У центрі пояснили, що на початкових показниках радарів позначки від птахів та безпілотників можуть бути схожими. Після встановлення природи об'єкта повітряну тривогу скасували, а Вільнюський аеропорт відновив роботу. Загалом обмеження діяли 38 хвилин.

Нагадаємо, напередодні заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв заявив, що Литви може «зникнути з карти світу» у разі військового конфлікту. Він також стверджував, що НАТО нібито не захистить Литву, оскільки застосування статті 5 Північноатлантичного договору призведе до «глобальної катастрофи».

Згодом у Кремлі пригрозили взяти територію Литви «під приціл» російської ядерної зброї, якщо там розмістять ядерне озброєння союзників.

Литовські політики ці заяви назвали психологічним тиском та наголосили, що країна має повною мірою використовувати оборонний потенціал НАТО і його ядерну парасольку.

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Теги: авіація Литва безпілотник дрон

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