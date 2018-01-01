Джонсон вважає своїм обов’язком протидіяти Росії

Голова МЗС Великої Британії нагадав про події в Україні у 2014 році

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон в статті згадав про події чотирирічної давнини, коли керівництво Росії вирішило провести анексію Криму. Про це повідомляє офіційний сайт МЗС Великої Британії. Окрім того очільник британського зовнішньополітичного відомства нагадав про подальшу агресію РФ на Донбасі, внаслідок якої загинуло



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Голова МЗС Великої Британії нагадав про події в Україні у 2014 році

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон в статті згадав про події чотирирічної давнини, коли керівництво Росії вирішило провести анексію Криму. Про це повідомляє офіційний сайт МЗС Великої Британії.

Окрім того очільник британського зовнішньополітичного відомства нагадав про подальшу агресію РФ на Донбасі, внаслідок якої загинуло більше 10 тисяч людей, а 2,3 млн. осіб стали вимушеними переселенцями.

Боріс Джонсон заявив про те, що безпека кожної країни в світі залежить від дотримання принципів непорушності кордонів. Як наслідок, він висловив переконання, що офіційний Лондон зобов’язаний рішуче протидіяти РФ.

Це також стосується відмови скасувати санкції, які стосуються окупації Криму і воєнних дій на Донбасі. Тим самим Велика Британія чітко демонструє те, що якою б великою не була країна, вона не має права порушувати норми міжнародного права і ділити сусідні менші країни. При цьому офіційний Лондон буде слідувати політиці обережного залучення щодо РФ на основі діалогу і стримування.