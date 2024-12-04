У Балтійському морі російський корабель обстріляв німецький гелікоптер

Обстріл було здійснено сигнальними боєприпасами

Екіпаж російського корабля в Балтійському морі обстріляв гелікоптер Бундесверу під час розвідувальної місії. Про це повідомляє Welt.

Російський корабель застосував проти німецького гелікоптера сигнальні боєприпаси. Деталі інциденту поки що невідомі.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про необхідність посилення захисту критичної інфраструктури в регіоні через ризик гібридних атак з боку Російської Федерації. За її словами, у Балтійському морі буде розширено патрулювання, зокрема для моніторингу трубопроводів і кабелів передачі даних.

За словами Бербок, Балтійське море дедалі частіше використовується для обходу санкцій, накладених на Росію через її війну проти України. Також зростає кількість гібридних атак, які потребують більш активної протидії.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключила відправлення німецьких військ до України для дотримання можливого припинення вогню.

Як повідомлялося, Велика Британія наклала санкції на 30 суден із так званого «тіньового флоту» Росії, який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду, спрямований на обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні.

До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна почне будівництво укріплень «Східний щит» також і на кордоні з Україною. Спершу в межах цього проєкту планували звести укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю.