Росія купує мікросхеми для зброї через американський інтернет-магазин – Bloomberg

Російські дистрибʼютори копіюють інформацію про товари через сайт західної компанії, яка не має прямого доступу до API Texas Instruments

Російські дистрибʼютори копіюють інформацію з інтернет-магазину TI store на свої торгові платформи

Москва налагодила поставки американських чіпів та мікросхем, що використовуються для виробництва зброї, з інтернет-магазину компанії Texas Instruments – TI store. Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, російські дистрибʼютори копіюють інформацію з інтернет-магазину TI store на свої торгові платформи, що дозволяє клієнтам переглядати наявність напівпровідників та їх ціни перед замовленням. Російські сайти, що продають товари TI із націнкою у 40%, є getchips.ru та altchips.ru.

Як дійшли висновку урядовці США, російські портали використовують API (інтерфейс програмування додатків, що використовується для обміну даними між компаніями) Texas Instruments для доступу до повної інформації про товари.

TI надає API своїм партнерам, що дозволяє переглядати ціни, наявність товарів, інформацію про замовлення тощо. У деяких випадках авторизовані користувачі цього API, наприклад, сервіси порівняння цін, комбінують цю інформацію з іншими джерелами даних і створюють окремий API.

За інформацією видання, російські дистрибʼютори копіюють інформацію про товари через сайт західної компанії, яка не має прямого доступу до API Texas Instruments. Однак дізнатися назву цієї фірми Bloomberg не вдалося.

Зазначається, що спочатку закупівлю має схвалити російський уряд, після чого необхідне обладнання замовляється через принаймні одного посередника і постачається щонайменше в одне проміжну країну. За даними документів, які бачив Bloomberg, серед посередників – компанії Sure Technology, Chipower Electronics і Horsway Tech з Гонконгу. Звідти товари доставляються переважно через транспортну компанію Sea Global SCM та російську авіакомпанію «Аерофлот».

Один із великих російських дистрибʼюторів обробив понад 4 тисячі замовлень на сотні тисяч товарів TI store на суму близько $6 млн до серпня 2024 року. Замовлення на майже $4 млн були призначені для російських військових компаній.

Нагадаємо, Росія виділила на закупівлю мікроелектроніки для ВПК $7 млрд, але через санкції не змогла її придбати.