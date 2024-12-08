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Сирійські повстанці зайняли палац диктатора Асада: нові фото та відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сирійські повстанці зайняли палац диктатора Асада: нові фото та відео
Жителі Дамаска розмародерили палац Асада після його втечі
фото з відкритих джерел

За письмовим столом колишнього лідера країни організували фотозону

 

Сирійські повстанці увірвалися до палацу диктатора Башара Асада в Дамаску. Відповідні кадри публікують Аljazeera і АР.

На фото і відео в соціальних мережах видно, як люди ходять кімнатами розкішного палацу. Вони ріжуть портрети Асада, а також виносять його меблі.

За письмовим столом колишнього лідера країни вже організували фотозону. Пограбовано шафи та розкидано речі на підлозі.

Сирійські повстанці зайняли палац диктатора Асада: нові фото та відео фото 1

Палац, урочисто відкритий у 1990 році батьком Асада Хафезом аль-Асадом, на той час коштував мільярд доларів США.

Сирійські повстанці зайняли палац диктатора Асада: нові фото та відео фото 2

За інформацією Bild, підпалено залу прийомів президентського палацу Башара Асада. Також видання повідомляє, що у поваленого диктатора виявили колекцію розкішну автомобілів.

6 фото
На весь екран

У мережі X/Twitter з'явилося 41-секундне відео, ймовірно, з гаража диктатора, в якому припарковано близько 50 автомобілів. Серед них кілька позашляховиків, позашляховиків та автофургонів. Є також лімузини та спортивні автомобілі: BMW, Audi, Ferrari, Lamborghini Diablo та Mercedes-AMG SLS.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск у невідомому напрямку, а згодом зник з радарів на висоті 495 метрів. Судно почало різко знижуватися в районі Тартуса. ЗМІ не виключають, що воно могло розбитись, проте пілот також міг вимкнути датчики перед аварійною посадкою.

Офіційного підтвердження чи був Асад на борту немає.

Прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Також ГУР повідомляло, що росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма у Сирії. 

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Теги: росіяни Башар Асад переворот міністр озброєння Ferrari відео Mercedes пілот Сирія

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