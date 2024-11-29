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У Росії падає виробництво сталі: названо причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Росії падає виробництво сталі: названо причину
Спостерігається суттєве скорочення споживання сталі на внутрішньому російському ринку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У порівнянні з 2021 роком російський експорт сталі знизився у грошовому еквіваленті майже вдвічі

Попри війну та роботу підприємств військово промислового комплексу в Росії зафіксовано найбільше у світі падіння виробництва сталі – більш як на 15% у жовтні цього року. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

ЦПД називає однією з головних причин падіння виробництва втрату європейського та американського ринків через війну і санкції. У порівнянні з 2021 роком російський експорт сталі знизився у грошовому еквіваленті майже вдвічі.

«Також спостерігається суттєве скорочення споживання сталі і на внутрішньому російському ринку. У жовтні цього року зафіксоване падіння на 11%. Скорочення внутрішнього споживання вже не компенсується роботою підприємств ВПК», – йдеться у матеріалі.

Центр протидії дезінформації зауважує, що все це відбувається на тлі кризових явищ в інших галузях російської економіки та падіння рубля.

Нагадаємо, що у Росії курс долара 27 листопада зріс до 113 рублів, а курс євро 119 рублів. Востаннє основні світові валюти досягали такого рівня у РФ в середині березня 2022 року.  Падінню сприяє, зокрема, новий пакет санкцій США проти російської економіки, зокрема проти «Газпромбанку» – одного з найбільших постачальників валюти в країні.

До слова, Євросоюз у рамках 15-го пакету санкцій щодо Росії пропонує ввести санкції проти 45 нафтових танкерів країни-агресорки, 50 фізосіб та 30 компаній. Про це пише Bloomberg із посиланням на документи, з якими вдалося ознайомитися агентству.

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Теги: росія санкції росіяни залізо Центр протидії дезінформації

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