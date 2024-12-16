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Застосування хімзброї проти Сил оборони: СБУ оголосила підозру російському генералу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Застосування хімзброї проти Сил оборони: СБУ оголосила підозру російському генералу
За наказом Кіріллова від початку повномасштабної війни зафіксовані понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів
фото: СБУ, Facebook

Кіріллов відповідальний за масове застосування росіянами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони 

СБУ заочно повідомила про підозру начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенанту Ігорю Кіріллову, відповідальному за масове застосування російськими військами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони. Про це повідомляє СБУ.

За наказом Кіріллова від початку повномасштабної війни зафіксовані понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів.

Зокрема йдеться про бойові гранати «К-1», які споряджені отруйними речовинами подразливої дії - CS та CN. Використання яких заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року.

Протягом повномасштабного вторгнення РФ до військових госпіталів та інших медустанов України направлено понад дві тисячі військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння.

Здебільшого росіяни використовують боєприпаси з отруйними речовинами у вигляді скидів з FPV-дронів на пункти оборони українських захисників.

Від приведення у дію гранат з хімічним зарядом його отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини, насамперед очі та дихальні шляхи.

У такий спосіб російські військові намагаються змусити українських воїнів виходити з окопів під прямий вогонь.

За даними слідства, загарбники застосовують небезпечні хімічні речовини переважно на найгарячіших напрямках бойових дій, де намагаються приховати застосування хімзасобів під щільним артилерійським вогнем.

СБУ ідентифікувала на полі бою і передала у процесуальний спосіб (chain-of-custody) до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї російські гранати з отруйними речовинами та відповідні зразки ґрунту.

Дві лабораторії цієї установи, які діють окремо одна від одної, підтвердили відповідні воєнні злочини Росії. 

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Кіріллову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Досудове розслідування триває для документування інших фактів порушення російськими загарбниками міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, за останній місяць російські війська 170 разів застосували проти ЗСУ сльозогінні гази та інші хімічні речовини, заборонені міжнародними конвенціями. Про це заявив представник управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту командування Сил підтримки ЗСУ, полковник Артем Власюк, передає кореспондентка «Главкома». З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вже 4800 випадків використання хімічних речовин з боку РФ. Здебільшого йдеться про сльозогінні гази CS і CN, які зазвичай містяться в поліцейських гранатах і засобах для розгону демонстрацій.

Раніше організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оприлюднила звіт, у якому підтверджується наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у зоні бойових дій на Дніпропетровщині. Дослідження проводилися за запитом України. Про це йдеться у звіті ОЗХЗ 18 листопада.

Як повідомлялося, російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин, у боях по всій лінії фронту в Україні. Таким чином вони намагаються послабити здатність українських військ захищати укріплені позиції і навіть змусити їх відступити.

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Теги: отруєння військові розслідування боєприпаси злочин росіяни

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