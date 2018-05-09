Екс-президент Польщі розказав, як Варшава не дала Європі забути про Україну

Екс-президент Польщі розповів, що Європа вагалася щодо України

Слабкість Польщі в ЄС змушує Україну шукати собі адвокатів серед інших країн Заходу. Таку думку під час конференції в середу у Варшаві з нагоди дня Європи висловив екс-президент Польщі Броніслав Коморовський, повідомляє «Укрінформ». «Нинішній вплив Польщі в Європі добре видно по діях України. Вона теж деінде бачить свої надії й



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Коморовський на трибуні Верховної Ради

Екс-президент Польщі розповів, що Європа вагалася щодо України

Слабкість Польщі в ЄС змушує Україну шукати собі адвокатів серед інших країн Заходу. Таку думку під час конференції в середу у Варшаві з нагоди дня Європи висловив екс-президент Польщі Броніслав Коморовський, повідомляє «Укрінформ».

«Нинішній вплив Польщі в Європі добре видно по діях України. Вона теж деінде бачить свої надії й очікування щодо адвокатства України на Заході. Адже усім видно, що позиція Польщі в Європі зараз є дуже слабкою», - підкреслив Коморовський.

Він додав, що на це впливають, зокрема, політичний, економічний та військовий чинники.

Коморовський прирівняв чинну польську владу до «боксера, який ледь спроможний захищатися, прикриваючись від ударів, нічого не пропонуючи, і не здійснюючи жодних спроб впливати на європейську політику».

На його переконання, ще декілька років тому ситуація була зовсім іншою: Польща вміла відстоювати в Європі свої інтереси й інтереси України.

«Якби не позиція Польщі, то, можливо, доля євроінтеграції України була б іншою. Я пам'ятаю хвилини сумнівів і змучення від України, про неї на Заході хотіли забути. Але Польща змогла переконати європейські країни, які сумнівалися, що Україна важлива не лише для українців, а й для усього світу», - наголосив Коморовський.

Як відзначив екс-президент Польщі, від європейських політиків він зараз часто чує думку, що Варшава тоді мала рацію як щодо України, так і щодо Росії й оцінки дій Путіна, першою серед країн НАТО збільшуючи оборонний бюджет країни.

«Це була польська сила, яка виникала з досвіду, контакту із Сходом, розуміння України, а також і Росії Путіна, усвідомлення, що там відбувається», - резюмував екс-президент Польщі.