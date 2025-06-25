Росія залучає афганців через «Талібан» для «відновлення» окупованих територій

Росія посилює зв’язки з «Талібаном» для залучення трудових мігрантів: Афганців планують направляти на окупований Донбас

На тлі гострої нестачі робочої сили Росія активно нарощує співпрацю з рухом «Талібан», який контролює Афганістан. Сторони домовилися про збільшення потоку афганських трудових мігрантів до Росії, яких, зокрема, планується направляти на тимчасово окуповані території українського Донбасу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляють росЗМІ з посиланням на голову Російського ділового центру в Афганістані Рустама Хабібулліна, «Талібан» погодився у десять разів збільшити потік «висококваліфікованих спеціалістів» до Росії.

Згідно з планами країни-агресорки, афганські будівельники мають займатися «розчищенням територій та відновленням інфраструктури» на тимчасово окупованих територіях України, до так званих «ДНР» та «ЛНР». За словами Хабібулліна, наразі на будівельних об’єктах Росії вже працює близько 100 афганців, проте надалі очікується прибуття ще тисячі.

Делегація руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані у 2021 році, досягла домовленості з Росією про збільшення потоку трудових мігрантів на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму 20 червня.

Ця співпраця є значним поворотом у відносинах, адже «Талібан» був визнаний у Росії терористичним рухом з 2003 року. Однак після виходу США з Афганістану у 2021 році та початку повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022-му, Росія та контрольований талібами Афганістан почали активно нарощувати взаємодію.

Верховний суд Росії 17 квітня 2025 року виключив «Талібан» зі списку терористичних організацій. Після цього МЗС РФ заявило про намір розвивати «взаємовигідні відносини» з Афганістаном у різних сферах. Голова МЗС Росії Сергій Лавров навіть назвав представників «Талібану» «адекватними людьми».

Нагадаємо, російські законодавці у вівторок, 24 червня, ухвалили законопроєкт, який дозволяє особам без громадянства підписувати військові контракти. Цей крок є частиною поточних зусиль Кремля щодо збільшення чисельності військ для ведення війни в Україні.

Члени нижньої палати Державної думи РФ схвалили законопроєкт, який вносить зміни до чинних законів про військову службу, оборону та пов'язані з ними питання.