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Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, викладатиме в російському університеті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, викладатиме в російському університеті
Очільник Рязанського державного університету (ліворуч) та ексглава австрійського МЗС
фото: Telegram/Дмитро Боков

Карін Кнайсль читатиме лекції студентам Рязанського держуніверситету

Колишня очільниця Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль працюватиме у Рязанському державному університеті. Про це повідомив виконувач обовʼязків ректора навчального закладу Дмитро Боков.  

«У межах її візиту до Рязанського державного університету імені Єсеніна вдалося домовитися: Карін Кнайсль викладатиме у нас», – наголосив він та пообіцяв, що незабаром будуть подробиці.  

Офіційна група університету заявила, що візит Кнайсль був «багато в чому неофіційним, дружнім». Та наголосила, що вже має досвід спілкування з російськими студентами, але «особливо душевний відгук від зустрічей отримує у провінційних вишах Росії», оскільки «саме там відчувається особливий інтерес та віддача від зустрічей».

Нагадаємо, Карін Кнайсль очолювала МЗС Австрії з 2017 до 2019 року. Цю посаду вона зайняла за квотою ультраправої Австрійської партії свободи, яка у 2016 році уклала з «Єдиною Росією» угоду про взаємодію та співпрацю. У 2018 році колишній міністр привернула увагу ЗМІ тим, що танцювала на своєму весіллі з президентом Росії Володимиром Путіним. 2020 року Кнайсль стала членом ради директорів «Роснєфті» і обіймала цю посаду до травня 2022 року, коли подала заяву про відставку на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Путін танцював на весіллі Кнайсль в Австрії, серпень 2018 рік
Путін танцював на весіллі Кнайсль в Австрії, серпень 2018 рік
фото з відкритих джерел

Кнайсль очолює Геополітичну обсерваторію з ключових проблем Росії в Санкт-Петербурзькому державному університеті. Роботу там їй запропонували ще у вересні 2023 року. Раніше вона розповіла, чому не горить бажанням повертатись на батьківщину.

До слова, відповідаючи на питання про те, що Кнайсль думає про президента РФ Путіна як про людину, вона назвала його «найрозумнішим джентльменом».

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Теги: університет путін МЗС Австрія росія навчання

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