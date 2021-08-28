Експерти з безпеки назвали ознаки зламу смартфона

Користувачам слід час від часу перевіряти, які програми встановлені на телефоні і стежити за дозволами

Завдання багатьох шкідливих програм якомога довше залишатися непоміченими

Експерти з інформаційної безпеки перерахували ознаки, що дозволяють визначити, що мобільний телефон був зламаний. На наявність шкідливого програмного забезпечення на пристрої можуть вказувати відразу кілька сигналів.

Директор з інформаційної безпеки Олександр Голубєв зазначив, що питання повинен викликати, наприклад, «неприродно швидкий розряд батареї акумулятора». «Як правило, незадеклароване програмне забезпечення, яке працює на вашому телефоні в фоновому режимі, значно під’їдає заряд батареї», – пояснив він.

За словами Голубєва, насторожитися слід, коли смартфон перезавантажується без видимих причин. Також серед характерних ознак фахівець назвав незрозумілий шум під час розмови і «дивну поведінку» телефона: наприклад, якщо при заблокованому екрані виникає спам, а екран «скаче».

Експерт з кібербезпеки Дмитро Галов своєю чергою повідомив, що про зараження можуть говорити перегрів пристрою, поява дивних програм, які власник не встановлював, витрата великого обсягу інтернет-трафіку. Він підкреслив, що завдання багатьох шкідливих програм якомога довше залишатися непоміченими, тому людина може не відразу побачити, що з його смартфоном щось не так.

Якщо користувач помітив ознаки зараження «майнером або банківським троянцем», то в такому випадку необхідно перевірити телефон за допомогою антивірусу і видалити шкідливу програму, розповів фахівець. Якщо ж власник смартфона виявив «сталкерську» програму, то, за словами експерта, потрібно подумати, перш, ніж діяти, позаяк «невідомо, якими будуть наступні кроки зловмисника».

Експерт заявив, що іноді навіть в офіційних магазинах додатків можуть зустрітися «троянці», тому користувачам слід час від часу перевіряти, які програми встановлені на телефоні і стежити за дозволами, які просять тільки що встановлені програми. «Якщо умовний додаток «Ліхтарик» запитує дозвіл на доступ до камери або мікрофону, це привід насторожитися», – уточнив він.

Нагадаємо, створений українцями додаток Headway став лідером у світі за кількістю завантажень у своїй ніші та залишається у топі протягом 2021 року. Уперше він випередив головного конкурента німецьку компанію Blinkist у вересні 2020.