Facebook задумався про створення власної криптовалюти

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За попередніми даними, Facebook не планує проводити первинне розміщення токенів

Компанія Facebook обговорює створення власної криптовалюти, повідомив 11 травня американський телеканал Cheddar.

За його інформацією, криптовалюта буде використовуватися для здійснення користувачами платежів і покупок. За даними видання, Facebook не планує проводити первинне розміщення токенів (ICO).

Роботою над цим напрямком імовірно займається віце-президент Facebook, колишній президент PayPal Девід Маркус. Як стало відомо на початку травня, він очолив у Facebook новий підрозділ, присвячений технології блокчейна.

«Мені сказали, що саме платежі - той шлях для використання блокчейна, який вони зараз вивчають», - заявив журналіст Алекс Хіт.

Як відомо, роботою над власною криптовалютою і блокчейн-платформою займається мессенджер Telegram. Компанія провела два етапи ICO і зібрала 1,7 мільярда доларів. Від третього - публічного - етапу ICO месенджер, як стало відомо в травні, відмовився.

Джерело: Медуза