Польща закриється стіною від Білорусі наступного літа – FT

Польща не відступає від плану створення захистної стіни на кодоні

Інфраструктурні роботи вздовж 400-кілометрового східного кордону Польщі мають бути завершені до середини 2025 року

Польща планує незабаром завершити спорудження стіни на кордоні з Білоруссю, щоб зупинити приплив мігрантів. Про це пише Financial Times.

«Польща має на меті завершити будівництво стіни на кордоні та закрити кордон з Білоруссю до літа наступного року, щоб зупинити наплив мігрантів, що Варшава називає гібридною війною Росії», – йдеться у статті.

Додаткові інфраструктурні роботи вздовж 400-кілометрового східного кордону Польщі, про які уряд Дональда Туска оголосив цього року, мають бути завершені до середини 2025 року, заявив заступник міністра міграції країни Мацей Дущик. За його словами, як тільки будівництво буде завершено, безпека кордону буде максимально наближена до 100%.

Польща розпочала зведення прикордонної стіни наприкінці 2021 року, коли режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка вперше сприяв прибуттю тисяч мігрантів до Польщі та сусідніх країн Балтії».

Туск, який вступив на посаду рік тому, поставив боротьбу з «гібридною війною» Росії на перше місце у своєму порядку денному, включаючи розширення та відправку додаткових військ у буферну зону вздовж кордону з Білоруссю.

Уряд Туска встановлює на кордоні камери нічного бачення та тепловізори, будує нову дорогу для її патрулювання та зміцнює п'ятиметровий сталевий паркан, збудований попередниками у 2022-му. Польща витрачає понад 2,5 млрд. злотих (587 млн. євро) на зміцнення кордону, половина з яких виділяється урядом Туска, сказав Мацей Дущик.

«Цей штучно створений міграційний шлях буде закрито наступного літа, я сподіваюся і вірю в це», – сказав Дущик. Водночас він зазначив, що Варшаві потрібно бути готовою до чергової спроби Лукашенка «загострити конфлікт» і саботувати посилену прикордонну інфраструктуру Польщі.

Найближчими місяцями Варшава також збудує нову дорогу, що веде до російської Калінінградської області, що дозволить польським військам швидше реагувати на можливі порушення безпеки, додав Мацей Дущик.

Нагадаємо, на початку листопада у Польщі розпочалося будівництво оборонних укріплень «Східний щит», який передбачає створення військової інфраструктури на кордоні з Білоруссю та Росією.