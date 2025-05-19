Фінляндія надасть Україні боєприпаси за кошти від заморожених активів РФ

Боєприпаси закуповуватимуть у фінських постачальників за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів

Фінляндія уклала угоду з Єврокомісією про постачання снарядів Україні

Фінляндія стала однією з учасниць програми ЄС, що передбачає надання Україні військової допомоги за рахунок доходів від заморожених у Європі російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії.

Фінляндія уклала угоду з Єврокомісією про постачання боєприпасів Україні. Їх закуповуватимуть у фінських постачальників за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів, спрямованих через Європейський фонд миру. Вартість угоди – 90 млн євро.

Міністр оборони Антті Хяккянен зазначив, що така схема одночасно забезпечує робочі місця фінській оборонній промисловості і надає підтримку Україні.

«Цей новий пакет, поруч з нашою національною програмою підтримки на 660 млн євро, сприятиме розбудові міцнішого зв’язку між фінським оборонно-промисловим комплексом і підтримкою Фінляндією України. Це чудовий приклад того, на що спроможний фінський ОПК, і це засвідчує, що наші інвестиції у потужності виробництва дають результат», – зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 1,8 млн артилерійських снарядів уже цього року. Як відомо, у квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Було заплановано придбати 800 тис. боєприпасів у рамках програми.

«Українська бронетехніка» співпрацюватиме з чеським виробником зброї Czechoslovak Group (CSG) для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм в Україні.

До слова, на знищення одного окупанта необхідно витратити приблизно $2,5-3 тис. Саме в таку суму, за підрахунками нацгвардійців, обходиться ліквідація солдата 18-ї мотострілецької дивізії під Харковом.