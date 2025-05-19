Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Фінляндія надасть Україні боєприпаси за кошти від заморожених активів РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Фінляндія надасть Україні боєприпаси за кошти від заморожених активів РФ
Боєприпаси закуповуватимуть у фінських постачальників за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів
фото з відкритих джерел

Фінляндія уклала угоду з Єврокомісією про постачання снарядів Україні

Фінляндія стала однією з учасниць програми ЄС, що передбачає надання Україні військової допомоги за рахунок доходів від заморожених у Європі російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії.

Фінляндія уклала угоду з Єврокомісією про постачання боєприпасів Україні. Їх закуповуватимуть у фінських постачальників за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів, спрямованих через Європейський фонд миру. Вартість угоди – 90 млн євро.

Міністр оборони Антті Хяккянен зазначив, що така схема одночасно забезпечує робочі місця фінській оборонній промисловості і надає підтримку Україні. 

«Цей новий пакет, поруч з нашою національною програмою підтримки на 660 млн євро, сприятиме розбудові міцнішого зв’язку між фінським оборонно-промисловим комплексом і підтримкою Фінляндією України. Це чудовий приклад того, на що спроможний фінський ОПК, і це засвідчує, що наші інвестиції у потужності виробництва дають результат», – зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 1,8 млн артилерійських снарядів уже цього року. Як відомо, у квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Було заплановано придбати 800 тис. боєприпасів у рамках програми.

«Українська бронетехніка» співпрацюватиме з чеським виробником зброї Czechoslovak Group (CSG) для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм в Україні.

До слова, на знищення одного окупанта необхідно витратити приблизно $2,5-3 тис. Саме в таку суму, за підрахунками нацгвардійців, обходиться ліквідація солдата 18-ї мотострілецької дивізії під Харковом.

Читайте також:

Теги: боєприпаси Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські та фінські війська нещодавно провели в цьому регіоні складні арктичні військові навчання
Росія готується до війни з НАТО? На кордоні стало більше військової інфраструктури
Сьогодні, 10:29
Ліквідація одного окупанта може вартувати $3тис.
Командир корпусу Нацгвардії розповів, у яку суму обходиться знищення окупанта на фронті
17 травня, 09:08
Брюссель названо привабливим містом для туристів
Три міста, які варто відвідати туристам: думка іноземного експерта
8 травня, 03:00
Наразі формується угрупування військ на території Білорусі та в сусідніх областях РФ
Дипломат заявив, що Росія формує ударний кулак для наступу на країни Балтії та Польщу
3 травня, 17:53
Правоохоронці та рятувальники працюють у столичних Бортничах, де вибухнули касетні боєприпаси
Розкидані «Шахедами» боєприпаси стали ще небезпечнішими: деталі від КМВА
2 травня, 14:13
Основна аудиторія продукту – люди з короткозорістю та користувачі прогресивних лінз
Фінський стартап зробив окуляри, що автоматично підлаштовуються під зір
1 травня, 13:00
США більше не можуть дозволити собі субсидувати безпеку Європи – Волтц
Майк Волтц розкритикував допомогу США для Європи
30 квiтня, 17:09
Військові експерти характеризують активність уздовж кордону з Фінляндією як частину підготовки Кремля до потенційного конфлікту з НАТО
Росія формує новий армійський штаб біля кордонів із Фінляндію – WSJ
28 квiтня, 14:45
Відстань від крайньої точки кордону України та Росії до арсеналу – понад 500 км
У Росії на одному із найбільших складів боєприпасів триває детонація
22 квiтня, 23:38

Економіка

Фінляндія надасть Україні боєприпаси за кошти від заморожених активів РФ
Фінляндія надасть Україні боєприпаси за кошти від заморожених активів РФ
У Штатах продають будинок, де малим жив Папа Римський: ціна вражає
У Штатах продають будинок, де малим жив Папа Римський: ціна вражає
Найбільша світова мережа супермаркетів піднімає ціни через Трампа
Найбільша світова мережа супермаркетів піднімає ціни через Трампа
Україна заплатила $770 млн за зброю, яку не отримала: розслідування Financial Times
Україна заплатила $770 млн за зброю, яку не отримала: розслідування Financial Times
ЄС розглядає повну заборону торгівлі з РФ – Politico
ЄС розглядає повну заборону торгівлі з РФ – Politico
Санкції США ускладнили роботу Міжнародного кримінального суду – медіа
Санкції США ускладнили роботу Міжнародного кримінального суду – медіа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
44K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
39K
Жінка з Молдови, яка пережила атаку дронів у Василькові, звернулася до керівництва своєї держави
38K
Сенегалець пояснив, чому плакав, коли його взяли в полон ЗСУ
23K
Стармер і Макрон приводять Трампа до тями

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua