Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca
На 5 млн європейців у 30 осіб були ускладнення зі згортанням крові, зазначив міністр охорони здоров’я Франції
Міністр охорони здоров’я Франції Олів'є Веран заявив, що немає причин припиняти вакцинацію препаратом AstraZeneca, який останніми днями викликав у ряді країн ЄС побоювання про можливий побічний ефект тромбоутворення.
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, згідно з даними Нацагентства з безпеки лікарських засобів, яке слідує рекомендаціям Європейського агентства лікарських засобів, немає необхідності припиняти вакцинацію AstraZeneca.
«Систематично, кожен раз, коли є заяви про серйозні небажані ефекти, проводяться розслідування. На п'ять мільйонів європейців у 30 осіб були ускладнення зі згортанням крові», – сказав він.
Міністр додав, що кожна історія хвороби цих пацієнтів була проаналізована, щоб знайти причинний зв'язок з вакцинацією.
«Офіційно така поки не встановлена», – сказав він.
До слова, Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.
Раніше три країни Європи – Італія, Норвегія і Данія – зупинили вакцинацію від коронавірусу дозами з партії ABV285 препарату фірми AstraZeneca.
Як повідомлялося, 11 березня Європейське агентство з лікарських засобів схвалило протикоронавірусну вакцину компанії Johnson&Johnson в межах ЄС.
Раніше Євросоюз схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.
В Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.
Станом на ранок 11 березня від початку кампанії з вакцинації в Україні першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.
Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.
Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.
Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.
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