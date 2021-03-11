Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca

На 5 млн європейців у 30 осіб були ускладнення зі згортанням крові, зазначив міністр охорони здоров’я Франції

Міністр охорони здоров’я Франції Олів'є Веран заявив, що немає причин припиняти вакцинацію препаратом AstraZeneca, який останніми днями викликав у ряді країн ЄС побоювання про можливий побічний ефект тромбоутворення.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, згідно з даними Нацагентства з безпеки лікарських засобів, яке слідує рекомендаціям Європейського агентства лікарських засобів, немає необхідності припиняти вакцинацію AstraZeneca.

«Систематично, кожен раз, коли є заяви про серйозні небажані ефекти, проводяться розслідування. На п'ять мільйонів європейців у 30 осіб були ускладнення зі згортанням крові», – сказав він.

Міністр додав, що кожна історія хвороби цих пацієнтів була проаналізована, щоб знайти причинний зв'язок з вакцинацією.

«Офіційно така поки не встановлена», – сказав він.

До слова, Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.

Раніше три країни Європи – Італія, Норвегія і Данія – зупинили вакцинацію від коронавірусу дозами з партії ABV285 препарату фірми AstraZeneca.

Як повідомлялося, 11 березня Європейське агентство з лікарських засобів схвалило протикоронавірусну вакцину компанії Johnson&Johnson в межах ЄС.

Раніше Євросоюз схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.

В Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Станом на ранок 11 березня від початку кампанії з вакцинації в Україні першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.

Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

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