  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca - Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca
    Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca
    Фото: Global Look Press

    На 5 млн європейців у 30 осіб були ускладнення зі згортанням крові, зазначив міністр охорони здоров’я Франції

    Міністр охорони здоров’я Франції Олів'є Веран заявив, що немає причин припиняти вакцинацію препаратом AstraZeneca, який останніми днями викликав у ряді країн ЄС побоювання про можливий побічний ефект тромбоутворення.

    Про це повідомляє Reuters.

    За його словами, згідно з даними Нацагентства з безпеки лікарських засобів, яке слідує рекомендаціям Європейського агентства лікарських засобів, немає необхідності припиняти вакцинацію AstraZeneca.

    «Систематично, кожен раз, коли є заяви про серйозні небажані ефекти, проводяться розслідування. На п'ять мільйонів європейців у 30 осіб були ускладнення зі згортанням крові», – сказав він.

    Міністр додав, що кожна історія хвороби цих пацієнтів була проаналізована, щоб знайти причинний зв'язок з вакцинацією.

    «Офіційно така поки не встановлена», – сказав він.

    До слова, Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.

    Раніше три країни Європи – Італія, Норвегія і Данія – зупинили вакцинацію від коронавірусу дозами з партії ABV285 препарату фірми AstraZeneca.

    Як повідомлялося, 11 березня Європейське агентство з лікарських засобів схвалило протикоронавірусну вакцину компанії Johnson&Johnson в межах ЄС.

    Раніше Євросоюз схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.

    В Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

    Станом на ранок 11 березня від початку кампанії з вакцинації в Україні першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.

    Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.

    Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

    Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

    Читайте також:
    Теги: ЄС Німеччина Франція Італія Данія смерть Норвегія хвороби вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies