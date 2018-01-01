Французький президент розповів, як часто п’є вино

Макрон вживає напій на основі винограду двічі на день

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що п'є вино два рази на день. Про це повідомляє видання franceinfo. За словами Макрона, він п'є вино вдень і ввечері. «Існує небезпека для здоров'я суспільства, коли молоді швидко напиваються міцним алкоголем або пивом. З вином це не так», - відзначив президент. Таким чином, президент



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Макрон вживає напій на основі винограду двічі на день

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що п'є вино два рази на день. Про це повідомляє видання franceinfo.

За словами Макрона, він п'є вино вдень і ввечері. «Існує небезпека для здоров'я суспільства, коли молоді швидко напиваються міцним алкоголем або пивом. З вином це не так», - відзначив президент.

Таким чином, президент подискутував з міністром охорони здоров'я Аньєс Бузін, яка раніше заявляла, що алкогольна індустрія змушує споживачів вірити в корисні властивості вина.