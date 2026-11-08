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Одна з європейських країн візьме участь у переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Одна з європейських країн візьме участь у переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
фото: Jean-Noël Barrot/X

Тристороння зустріч запланована на 10 та 11 листопада в Абу-Дабі

Франція та інші європейські країни будуть представлені на наступному раунді переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє «Главком» із посиланням на RTL.

За його словами, європейські представники візьмуть участь у тристоронніх переговорах між Україною, США та Росією, які мають відбутися 10–11 листопада в Абу-Дабі. Водночас Барро поки що не уточнив, хто саме представлятиме Францію.

«Європейці будуть добре представлені, а Франція буде в Абу-Дабі, для участі в цих обговореннях. Поки що не можу сказати, хто саме представлятиме Францію цього разу, але вона там точно буде», – сказав міністр.

Він наголосив, що європейські країни не можуть залишатися осторонь переговорів, які стосуються майбутнього континенту. За словами Барро, Франція має намір донести позицію Європи до учасників зустрічі.

«Останніми тижнями європейці висловили свою думку, зазначивши американському посередникові, що жодна дискусія щодо майбутнього континенту не може ігнорувати наші очікування й вимоги», – зазначив глава французького МЗС.

Тристороння зустріч України, США та Росії відбудеться 10-11 листопада в Абу-Дабі за посередництва американської сторони. Серед тем, які планують обговорити, – можливе енергетичне перемир’я, безпека судноплавства в Чорному морі, гуманітарні питання та обмін полоненими.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга озвучив принципи, яких дотримуватиметься Київ напередодні нового раунду мирних переговорів. Серед них – територіальна цілісність і суверенітет України, а також право держави самостійно розвивати свої оборонні спроможності.

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Теги: міністр Франція суверенітет безпека обмін переговори

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