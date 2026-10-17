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Макрон пообіцяв розглянути запит України про $70 млрд на оборону

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Макрон пообіцяв розглянути запит України про $70 млрд на оборону
Макрон: Ми докладаємо всіх зусиль, щоб допомогти Україні зміцнити свою здатність до самооборони
фото: AP

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС «не покине Україну та український народ», і що запит Києва на додаткове фінансування буде розглянуто

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив у непохитності європейської підтримки та повідомив про готовність розглянути запит Києва щодо виділення $70 млрд на оборонні потреби. Про це пише «Главком» із посиланням на France24.

З словами Макрона, до акумулювання необхідних коштів залучать країни «Великої сімки», європейських партнерів та інших союзників.

Окрему увагу французький лідер зосередив на технологічній незалежності українського війська. З огляду на ускладнення відносин із Вашингтоном та ризики надмірної залежності від американських розробок, Європа взялася за активне розгортання альтернатив.

Наразі триває робота над забезпеченням Збройних сил України супутниковими знімками та спеціалізованими системами раннього сповіщення, необхідними для ведення бойових дій.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що наступного року війна коштуватиме Україні €155 млрд, а для забезпечення оборони, виробництва зброї та стійкості держави необхідно щонайменше ще €70 млрд від європейських партнерів. 

Як відомо, Україна отримала всі ліцензії на виробництво озброєння, які раніше обіцяла передати Франція. Під час переговорів із президентом Емманюелем Макроном Володимир Зеленський також домовився про нові пакети військової допомоги для української авіації. 

За словами Зеленського, зустріч із французьким лідером була «дуже предметною». Окрім передачі ліцензій, сторони обговорили посилення оборонної співпраці та прискорення розробки європейської антибалістичної системи FREYJA.

Нагадаємо, Україна та європейські партнери також працюють над створенням спільної системи захисту від балістичних ракет у межах програми FREYJA. До проєкту залучені держави та оборонні компанії Європи.

Теги: Еммануель Макрон Франція гроші Європа

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