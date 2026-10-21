З цигаркою та вином на тлі палаючого Парижу. Пара вразила мережу реакцією на протести (відео)

17 та 18 жовтня Францію накрила хвиля протестів та мародерства

Пара французів стала популярною в мережі після хвилі протестів у країні. Вони вразили своєю непорушністю та спокоєм на тлі палаючої вулиці в центрі Парижу. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На відео, яке розлетілося мережею, чоловік та жінка спокійно сидять та відпочивають у кафе за столиками на вулиці. Пара п'є вино та палить цигарки. Та водночас позаду них палає сміттєвий бак, а інші люди знімають це на телефони.

Водночас такі події не змусили французів завершити свій відпочинок. Вони лише продовжували відпочивати та розмовляти одне між одним. Ба більше, всередині закладу також були відвідувачі. Така реакція викликала чималу увагу мережі, а відео з парою поширилося в низці різних міжнародних ЗМІ, а також стало вірусним у соцмережах.



Як відомо, ці кадри були зняті у суботу, 17 жовтня, коли Париж опинився одним із міст, що накрила хвиля протестів та мародерства. Були зняті біля однієї з головних визначних пам'яток Парижа – Тріумфальної арки.

До слова, у Ніцці власник магазину відеоігор Micromania П’єр став героєм та зіркою мережі. Під час масових протестів у Франції чоловік захищав свою крамницю від мародерів, чим здобув прихильність народу. Він став перед входом до свого магазину та намагався не пустити всередину протестувальників.

Після того як відео з П’єром стало вірусним у мережі, користувачі почали висловлювати йому підтримку. Також французи збирають гроші, щоб допомогти йому відновити магазин. Крім того, П’єр став персонажем аніме.

Нагадаємо, 17 жовтня Францію охопила хвиля масових протестів і сутичок із поліцією, які виникли через невдоволення стрибком цін на пальне та загальним подорожчанням життя. У Франції близько 1500 торговельних закладів зазнали пошкоджень унаслідок заворушень, що сталися напередодні. Попередні оцінки свідчать, що загальні збитки можуть сягнути кількох сотень мільйонів євро.