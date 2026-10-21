Головна Скотч Відео
search button user button menu button

З цигаркою та вином на тлі палаючого Парижу. Пара вразила мережу реакцією на протести (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Пара непорушно відпочивала, поки позаду них палав вогонь
фото з відкритих джерел

17 та 18 жовтня Францію накрила хвиля протестів та мародерства

Пара французів стала популярною в мережі після хвилі протестів у країні. Вони вразили своєю непорушністю та спокоєм на тлі палаючої вулиці в центрі Парижу. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На відео, яке розлетілося мережею, чоловік та жінка спокійно сидять та відпочивають у кафе за столиками на вулиці. Пара п'є вино та палить цигарки. Та водночас позаду них палає сміттєвий бак, а інші люди знімають це на телефони.

Водночас такі події не змусили французів завершити свій відпочинок. Вони лише продовжували відпочивати та розмовляти одне між одним. Ба більше, всередині закладу також були відвідувачі. Така реакція викликала чималу увагу мережі, а відео з парою поширилося в низці різних міжнародних ЗМІ, а також стало вірусним у соцмережах.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram


Як відомо, ці кадри були зняті у суботу, 17 жовтня, коли Париж опинився одним із міст, що накрила хвиля протестів та мародерства. Були зняті біля однієї з головних визначних пам'яток Парижа – Тріумфальної арки.

До слова, у Ніцці власник магазину відеоігор Micromania П’єр став героєм та зіркою мережі. Під час масових протестів у Франції чоловік захищав свою крамницю від мародерів, чим здобув прихильність народу. Він став перед входом до свого магазину та намагався не пустити всередину протестувальників.

Після того як відео з П’єром стало вірусним у мережі, користувачі почали висловлювати йому підтримку. Також французи збирають гроші, щоб допомогти йому відновити магазин. Крім того, П’єр став персонажем аніме.

Нагадаємо, 17 жовтня Францію охопила хвиля масових протестів і сутичок із поліцією, які виникли через невдоволення стрибком цін на пальне та загальним подорожчанням життя. У Франції близько 1500 торговельних закладів зазнали пошкоджень унаслідок заворушень, що сталися напередодні. Попередні оцінки свідчать, що загальні збитки можуть сягнути кількох сотень мільйонів євро.

Читайте також:

Теги: Франція протест відео Париж

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відстань польоту становила приблизно 16–18 км
«Над водою дуже переживав»: врятований дроном боєць розповів про політ (відео)
Сьогодні, 05:58
Студенти заблокували найбільший музей світу
Протести у Франції. Студенти заблокували вхід до Лувру
19 жовтня, 12:07
У протестах взяли участь сотні тисяч громадян
Трамп узявся радити Франції, як зупинити масові протести
18 жовтня, 15:59
Джонні Джен показує атакований росіянами Київ
Блогер зі США живе в Україні й знімає правду про російську агресію
17 жовтня, 18:15
Протести французьких старшокласників тривають по всій країні
Трамп знайшов винного в протестах у Франції
6 жовтня, 21:41
Трамп назвав «шахрайством» побоювання щодо глобального потепління
Трамп вразив американців витівкою за трибуною (відео)
2 жовтня, 17:58
Очевидці встигли зафільмувати момент падіння дрона
Пролетів над дахом багатоповерхівки: падіння дрона на Оболоні потрапило на відео
30 вересня, 17:01
Показ колекції Ентоні Ваккарелло відбувся перед Ейфелевою вежею
Saint Laurent підкорив Париж унікальною колекцією із золота (фото)
30 вересня, 12:53
На місці зведення теплотраси зібралися жителі, які проти, і ті, які погоджуються з проведенням робіт
Конфлікт через теплотрасу на Теремках: муніципальна охорона силою відтіснила активістів (відео)
21 вересня, 14:48

Відео

З цигаркою та вином на тлі палаючого Парижу. Пара вразила мережу реакцією на протести (відео)
З цигаркою та вином на тлі палаючого Парижу. Пара вразила мережу реакцією на протести (відео)
Працює за корм. Кіт Анатолій став працівником магазину на Дніпропетровщині (фото)
Працює за корм. Кіт Анатолій став працівником магазину на Дніпропетровщині (фото)
Трамп виклав ШІ-відео з тигром, який убив мешканця Британії
Трамп виклав ШІ-відео з тигром, який убив мешканця Британії
Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео)
Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео)
Військовий ЗСУ показав, як вишиває хрестиком на позиціях (відео)
Військовий ЗСУ показав, як вишиває хрестиком на позиціях (відео)
Акторка Зендея натрапила на хейт після зустрічі з Бріжит Макрон (відео)
Акторка Зендея натрапила на хейт після зустрічі з Бріжит Макрон (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
85K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua