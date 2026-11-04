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Українці після виборів у США вийшли до американського посольства в Києві з вимогами (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Українці після виборів у США вийшли до американського посольства в Києві з вимогами (фото)
Роксолана Хмара вийшла на протест з гаслом «Америко, стань країною Рональда Рейгана!»
фото: glavcom.ua

Учасники акції передали спільне звернення до Дональда та Меланії Трамп та до української діаспори в США 

Під посольством Сполучених Штатів Америки у Києві відбулася акція протесту, організована низкою громадських організацій. Учасники пікету вимагають від Вашингтона дотримання безпекових зобов’язань перед Україною та продовження військової допомоги. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Громадський протест під посольством США у Києві
Громадський протест під посольством США у Києві
фото: glavcom.ua

Мітингувальники тримають у руках плакати з гаслами: «Згадайте про Будапештський меморандум», «Пам’ятайте про відповідальність перед Богом», «Україна не продається», «Трамп, не продавай Україну Путіну!», «Українці Америки, не мовчіть», «Америко, стань країною Рональда Рейгана!».

Учасники пікету вимагають від Вашингтона дотримання безпекових зобов’язань перед Україною
Учасники пікету вимагають від Вашингтона дотримання безпекових зобов’язань перед Україною
фото: glavcom.ua

Ініціаторкою заходу виступила Роксолана Хмара – вдова українського дисидента, політика та Героя України Степана Хмари. У коментарі «Главкому» вона наголосила на історичній відповідальності США за нинішню безпекову ситуацію в Україні.

Мітингувальники тримають у руках плакати з гаслами: «Згадайте про Будапештський меморандум», «Україна не продається»
Мітингувальники тримають у руках плакати з гаслами: «Згадайте про Будапештський меморандум», «Україна не продається»
фото: glavcom.ua

«Саме Америка в особі Білла Клінтона закликала Україну віддати ядерну зброю. Степан Хмара тоді виступав категорично проти цього кроку. А зараз Дональд Трамп замість того, щоб захищати Україну, стає на шлях підтримки Путіна», – заявила Роксолана Хмара.

Українці після виборів у США вийшли до американського посольства в Києві з вимогами (фото) фото 1
фото: glavcom.ua

Під час акції її учасники передали до американського дипломатичного представництва спільне звернення українських громадських, правозахисних, політичних та жіночих організацій. Документ адресовано керівництву та народу США, зокрема Дональду Трампу, Меланії Трамп, Конгресу США та українській діаспорі. 

Головний меседж звернення – заклик не допустити перетворення українських міст (зокрема Києва) на руїни за зразком сирійського міста Алеппо через російські ракетні атаки та бомбардування. Автори наголошують, що послаблення американської підтримки чи тиск на Україну задля поступок агресору полегшують Росії ведення загарбницької війни.

Ключові вимоги до США:

  • Захист неба: Забезпечити безперервне постачання систем протиповітряної оборони (зокрема комплексів Patriot та ракет-перехоплювачів) для прикриття міст і цивільних людей.
  • Продовження оборонної допомоги: Не припиняти військову та розвідувальну підтримку, а також гарантувати передбачуваність постачання зброї та боєприпасів.
  • Неприпустимість капітуляції: Виключити примус України до капітуляції; будь-які переговори повинні відбуватися за обов'язкової участі України та з дотриманням її територіальної цілісності й суверенітету без територіальних винагород агресору.
  • Посилення тиску на агресора: Запровадити жорсткі («пекельні») санкції проти Росії та сприяти міжнародному правосуддю для покарання за воєнні злочини.

Серед підписантів звернення – організації «Нескорений Майдан», ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка, Конгрес українських націоналістів, «Українська республіканська партія», ГО «Всеукраїнський жіночий рух«За вільну Україну», а також відомі громадські та політичні діячі: Павло Мовчан, Георгій Філіпчук, Іван Заєць, Віктор Шишкін, Роман Червінський, Микола Катеринчук, Петро Ющенко та інші. 

Текст звернення
Текст звернення
фото: glavcom.ua
Українці після виборів у США вийшли до американського посольства в Києві з вимогами (фото) фото 2
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що після виборів американський лідер Дональд Трамп зосередиться на мирі в Україні. За словами глави України, президент США Дональд Трамп має значний вплив на російського диктатора Володимира Путіна, однак для припинення війни потрібен сильніший тиск на РФ. Зеленський підкреслив, що Путін не сприймає дипломатію як достатній інструмент і розуміє мову тиску та рішучих кроків.

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Теги: Дональд Трамп США переговори населення Україна націоналісти українці протест Меморандум

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