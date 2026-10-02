Сотні шкіл 2 жовтня залишаться закритими. Що відомо про протести у Франції

2 жовтня у Франції буде закрито понад 400 шкіл та інших навчальних закладів

Сотні шкіл у Франції будуть залишатися закритими в п’ятницю, 2 жовтня, після того, як ​студентські протести переросли ‌у насильство в деяких місцях. Про це заявив міністр освіти Франції Едуард Гефрей, передає «Главком» з посиланням на Reuters.

Гефрей заявив, що 2 жовтня у Франції буде закрито понад 400 шкіл та інших навчальних закладів.

За словами співрозмовника агентства, яке наближене до прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню, спецслужби повідомили на кризовій нараді в четвер, що протестний рух було ініційовано політиками з крайньої лівиці, зокрема членами партії «Нескорена Франція».

Однак депутат від цієї партії Луї Бояр у коментарях французьким телеканалам заперечив це твердження.

Нагадаємо, 29 вересня французькі ліцеїсти блокували входи до навчальних закладів, а працівники державного сектору вийшли на страйк через заплановані урядом заходи економії. Тоді перебої в роботі зафіксували більш ніж у 330 ліцеях.

Згодом у Франції під час протестів затримали понад 600 людей, а щонайменше 83 поліцейських і жандармів отримали поранення.