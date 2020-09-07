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    У світі

    Глава МВС Білорусі пригрозив протестувальникам силою

    • Розсилка
    Юрій Караєв - Глава МВС Білорусі пригрозив протестувальникам силою
    Юрій Караєв
    Фото: Юрій Караєв (belaruspartisan.by)

    Караєв не виключає, що мітингувальники можуть перейти до силових акцій протесту

    Білоруські силовики готові до застосування сили проти учасників акцій протесту. Правоохоронці застосують силу у разі, якщо протестувальники перейдуть до силових методів.

    Про це заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв в ефірі державного телеканалу СТВ.

    Караєв не виключає, що мітингувальники можуть перейти до силових акцій протесту.

    «Про силову акцію скажу так: вона можлива, не виключено, що у цих людей не весь запал загас, ну нехай спробують, ОМОН на місці, МВС на місці, ми не злякаємося», - наголосив він.

    Нагадаємо, під час вчорашньої акції протесту в Мінську силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.

    Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

    Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

    Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країні.

    Білорусь ЄС санкції Олександр Лукашенко протест
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