Глава МВС Білорусі пригрозив протестувальникам силою
Караєв не виключає, що мітингувальники можуть перейти до силових акцій протестуБілоруські силовики готові до застосування сили проти учасників акцій протесту. Правоохоронці застосують силу у разі, якщо протестувальники перейдуть до силових методів.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв в ефірі державного телеканалу СТВ.
Караєв не виключає, що мітингувальники можуть перейти до силових акцій протесту.
«Про силову акцію скажу так: вона можлива, не виключено, що у цих людей не весь запал загас, ну нехай спробують, ОМОН на місці, МВС на місці, ми не злякаємося», - наголосив він.
Нагадаємо, під час вчорашньої акції протесту в Мінську силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.
Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.
Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.
Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.
Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.
Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.
Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.
Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країні.