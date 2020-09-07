Глава МВС Білорусі пригрозив протестувальникам силою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Караєв Фото: Юрій Караєв (belaruspartisan.by)

Караєв не виключає, що мітингувальники можуть перейти до силових акцій протесту

Білоруські силовики готові до застосування сили проти учасників акцій протесту. Правоохоронці застосують силу у разі, якщо протестувальники перейдуть до силових методів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв в ефірі державного телеканалу СТВ.

Караєв не виключає, що мітингувальники можуть перейти до силових акцій протесту.

«Про силову акцію скажу так: вона можлива, не виключено, що у цих людей не весь запал загас, ну нехай спробують, ОМОН на місці, МВС на місці, ми не злякаємося», - наголосив він.

Нагадаємо, під час вчорашньої акції протесту в Мінську силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країні.