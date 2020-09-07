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    На протестах в Мінську затримали підлітка, ще кілька людей поранено

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    На протестах в Мінську затримали підлітка - На протестах в Мінську затримали підлітка, ще кілька людей поранено
    На протестах в Мінську затримали підлітка

    Також в результаті протестів кілька людей отримали травми і поранення

    У Мінську в результаті протестів був затриманий хлопчик 12 років. Незабаром його забрала мати з відділення поліції.

    Про це повідомляє «Белсат».

    Також в результаті протестів кілька людей отримали травми і поранення. Їх забрали до лікарні.

    «Одного забрала швидка з вивихнутим плечем, іншого – майже без свідомості. Третього, літнього – з тиском», – йдеться в повідомленні.

    За даними видання, з Заводського РВВС в Жодіно (СІЗО, – ред.) повезуть близько 60 осіб. Вже приїхали автозаки. Близько 40 осіб відпускають.

    Нагадаємо, під час вчорашньої акції протесту в Мінську силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.

    Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

    Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

    Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країні.

    Білорусь ЄС санкції Олександр Лукашенко протест
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