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    У світі

    У Мінську невідомі з кийками полюють на учасників протесту і жорстоко б’ють (відео)

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    У Мінську невідомі з кийками полюють на учасників протесту і жорстоко б’ють (відео)
    Скріншот з відео

    Протягом дня в Мінську затримано 121 людину

    У Мінську, де в неділю, 6 вересня, проходила акція протесту «Марш єдності», почалися масові затримання учасників протесту.

    Відео жорстоких затримань опублікує TUT.BY.

    Як стало відомо, людей почали затримувати після того, як вони відійшли від Палацу незалежності – резиденції президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тут було затримано не менш ніж 20 осіб, приблизно стільки ж – в парку Перемоги.

    Учасники акції відійшли від резиденції після того, як міліцейське оточення розпорошило перцевий газ – так силовики відреагували на спробу розписати загороджувальні щити.

    Як видно на знятих кадрах, за демонстрантами буквально полюють невідомі люди з кийками і в бронежилетах, б’ють їх і затримують.

    За даними активістів та громадських організацій, в перебігу дня в Мінську затримано 121 людина. Рахунок затриманих по всій Білорусії йде на сотні.

    У Білорусі з 9 серпня йдуть масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Александр Лукашенко.

    Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

    Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

    Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    Білорусь вибори Олександр Лукашенко протест
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