Глава МВС Італії божиться, що не брав в Росії «жодного рубля чи літра водки»



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Очільник МВС Італії і лідер партії «Ліга» Маттео Сальвіні

Маттео Сальвіні заперечує фінансування своєї партії з боку Росії

Глава МВС Італії і лідер партії «Ліга» Маттео Сальвіні обіцяє судитися через появу інформації про те, що його партія просила Росію про фінансування на таємних переговорах у Москві.

Про це повідомляє Il Messaggero з посиланням на заяву Сальвіні.

«Я судився з цього приводу раніше, і я буду робити це сьогодні, завтра і післязавтра. Я не брав жодного рубля, жодного євро, жодного долара чи літра водки у Росії», - заявляє Сальвіні.

У партії Сальвіні «Ліга» стверджують, що інформацію про таємні зустрічі поширюють ті, «хто взяв гроші у Сороса і хоче заполонити Європу мігрантами». Як зазначило парламентське джерело у партії, йдеться лише про твердження, а не докази. Проте опозиція зажадала пояснень у парламенті від партії «Ліга».

«Рух 5 зірок», який є партнером «Ліги» по коаліції, у свою чергу заявив, що очікує «прозорості» у ситуації з підозрами у російському фінансуванні і наполягає, що оприлюднена ЗМІ інформація не має вплинути на роботу уряду.

Раніше видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії «Ліга» з чиновниками Кремля, під час яких італійці, нібито, домовлялися про фінансову підтримку.