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    У світі

    Глава МВС Італії божиться, що не брав в Росії «жодного рубля чи літра водки»

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    Очільник&nbsp;МВС Італії і лідер партії &laquo;Ліга&raquo; Маттео Сальвіні - Глава МВС Італії божиться, що не брав в Росії «жодного рубля чи літра водки»
    Очільник МВС Італії і лідер партії «Ліга» Маттео Сальвіні

    Маттео Сальвіні заперечує фінансування своєї партії з боку Росії

    Глава МВС Італії і лідер партії «Ліга» Маттео Сальвіні обіцяє судитися через появу інформації про те, що його партія просила Росію про фінансування на таємних переговорах у Москві.

    Про це повідомляє Il Messaggero з посиланням на заяву Сальвіні.

    «Я судився з цього приводу раніше, і я буду робити це сьогодні, завтра і післязавтра. Я не брав жодного рубля, жодного євро, жодного долара чи літра водки у Росії», - заявляє Сальвіні.

    У партії Сальвіні «Ліга» стверджують, що інформацію про таємні зустрічі поширюють ті, «хто взяв гроші у Сороса і хоче заполонити Європу мігрантами». Як зазначило парламентське джерело у партії, йдеться лише про твердження, а не докази. Проте опозиція зажадала пояснень у парламенті від партії «Ліга».

    «Рух 5 зірок», який є партнером «Ліги» по коаліції, у свою чергу заявив, що очікує «прозорості» у ситуації з підозрами у російському фінансуванні і наполягає, що оприлюднена ЗМІ інформація не має вплинути на роботу уряду.

    Раніше видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії «Ліга» з чиновниками Кремля, під час яких італійці, нібито, домовлялися про фінансову підтримку.

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