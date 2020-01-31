З 2014 року США надали Україні понад $1,6 млрд допомоги в галузі безпеки, - Квін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін нагадала, що нещодавно США вітали придбання Україною додаткових американських ракетних комплексів «Джавелін»

Крістіна Квін зазначила, що американці також готують і консультують українських військових у межах «Спільної багатонаціональної навчальної групи-Україна» для покращення внутрішніх оборонних можливостей України

Починаючи з 2014 року США надали Україні понад $1,6 млрд допомоги в галузі безпеки, підтримуючи її на шляху захисту своєї територіальної цілісності, стримування подальшої російської агресії та просування в напрямку сумісності з НАТО. Про це в інтерв’ю «Тижню» розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Вона нагадала, що нещодавно США вітали придбання Україною додаткових американських ракетних комплексів «Джавелін».

«Сполучені Штати й Україна є учасниками двох щорічних військових навчань. «Швидкий тризуб» — щорічні багатонаціональні навчання, орієнтовані на ситуаційне реагування та польові вправи. «Сі Бриз» — багатонаціональні морські навчання, що проводяться в Чорному морі для посилення регіональної морської безпеки», — зауважила тимчасово повірена у справах США в Україні.

Квін додала, що американці також готують і консультують українських військових у межах «Спільної багатонаціональної навчальної групи-Україна» (JMTG-U) для покращення внутрішніх оборонних можливостей вашої країни.

«США мають твердий намір і надалі підтримувати тісне партнерство з Україною задля збереження її суверенітету й територіальної цілісності включаючи Донбас, Крим і її територіальні води», — наголосила вона.

Як повідомлялось, Білий дім у своїй бюджетній заявці на 2021 рік має намір зберегти нинішній рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону.