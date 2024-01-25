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Гелікоптер NASA завершив трирічну місію на Марсі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Гелікоптер NASA завершив трирічну місію на Марсі
Гелікоптер Національної аерокосмічної адміністрації США Ingenuity
фото: NASA

Літальний апрат був запущений загалом 72 рази, діючи як повітряний розвідник

Гелікоптер Національної аерокосмічної адміністрації США (НАСА) Ingenuity завершив свою місію на Марсі, перевершивши очікування і зробивши на десятки польотів більше, ніж планувалося. Про це повідомляє NASA.

Літальний апарат, який долетів до Червоної планети з марсоходом Perseverance, вперше піднявся над поверхнею 19 квітня 2021 року.

Ingenuity був запущений загалом 72 рази, діючи як повітряний розвідник, щоб допомогти марсоходу в пошуках ознак давнього мікробного життя мільярди років тому, коли Марс був набагато вологішим і теплішим, ніж сьогодні.

Його довговічність перевершила всі очікування, особливо через те, що він покладався на систему живлення на сонячних батареях, щоб залишатися напоготові і запобігати тріщинам під час екстремально холодних марсіанських ночей.

«Гірко, що я повинен оголосити, що маленький вертоліт Ingenuity здійснив свій останній політ на Марсі», – сказав керівник НАСА Білл Нельсон.

Гелікоптер залишається у вертикальному положенні та підтримує зв’язок із центром управління польотом, але зображення з його останньої місії 18 січня вказують на те, що «одна або кілька» його роторних лопатей були пошкоджені під час посадки.

Нагадаємо, вчені з Аерокосмічного агентства США (NASA) виявили, що Марс почав обертатися швидше, що призведе до скорочення тривалості марсіанської доби.

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Теги: космос NASA вертоліт політ

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