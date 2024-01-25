Гелікоптер NASA завершив трирічну місію на Марсі
Літальний апрат був запущений загалом 72 рази, діючи як повітряний розвідник
Гелікоптер Національної аерокосмічної адміністрації США (НАСА) Ingenuity завершив свою місію на Марсі, перевершивши очікування і зробивши на десятки польотів більше, ніж планувалося. Про це повідомляє NASA.
Літальний апарат, який долетів до Червоної планети з марсоходом Perseverance, вперше піднявся над поверхнею 19 квітня 2021 року.
Ingenuity був запущений загалом 72 рази, діючи як повітряний розвідник, щоб допомогти марсоходу в пошуках ознак давнього мікробного життя мільярди років тому, коли Марс був набагато вологішим і теплішим, ніж сьогодні.
Його довговічність перевершила всі очікування, особливо через те, що він покладався на систему живлення на сонячних батареях, щоб залишатися напоготові і запобігати тріщинам під час екстремально холодних марсіанських ночей.
«Гірко, що я повинен оголосити, що маленький вертоліт Ingenuity здійснив свій останній політ на Марсі», – сказав керівник НАСА Білл Нельсон.
Гелікоптер залишається у вертикальному положенні та підтримує зв’язок із центром управління польотом, але зображення з його останньої місії 18 січня вказують на те, що «одна або кілька» його роторних лопатей були пошкоджені під час посадки.
Нагадаємо, вчені з Аерокосмічного агентства США (NASA) виявили, що Марс почав обертатися швидше, що призведе до скорочення тривалості марсіанської доби.
Коментарі — 0