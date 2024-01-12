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Японія запустила ракету із супутником, щоб стежити за КНДР (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Японія запустила ракету із супутником, щоб стежити за КНДР (відео)
Компанія Mitsubishi Heavy Industries запустила ракету Н2-А із супутником-шпигуном Optical 8
фото: space.com

Японія здійснила 48-й за рахунком запуск ракети Н2-А

Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries запустила ракету Н2-А із супутником-шпигуном Optical 8, який призначений для відстеження ракетних пусків КНДР та збору інформації. Трансляція велася на YouTube-каналі The Launch Pad.

Це 48-й за рахунком запуск ракети Н2-А, зазначає Reuters. Загалом їх заплановано 50, після цього ракету має замінити новий носій H3. Наступний запуск заплановано на 15 лютого.

Раніше повідомлялося, що розвідувальний супутник Північної Кореї зробив знімки Білого дому та Пентагону, з ними вже ознайомився лідер КНДР Кім Чен Ин. Як повідомили у Пхеньян, супутник-шпигун був розроблений для спостереження за пересуваннями військових США та Південної Кореї.

До слова, раніше КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії. У японському Міністерстві оборони зазначили, що об'єкт продовжував політ понад 12 хвилин після запуску, що може бути доказом великої дальності ракети. За їхніми словами, це вже другий пуск з боку КНДР за останню добу — приблизно днем ​​раніше Пхеньян також здійснив запуск ракети, яка пролетіла близько 400 км при максимальній висоті. польоту 50 км., після чого впала в Японське море на схід від Корейського півострова за межами виняткової економічної зони Японії.

У КНДР до цього прокоментували військові навчання Південної Кореї та Сполучених Штатів, які пройшли на південь від Корейського півострова, але за межами Північної Кореї.

Нагадаємо, Північна Корея заявила про плани запустити в найближчий час більше «супутників-шпигунів» для збору інформації про військову діяльність своїх ворогів. 

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Теги: Японія політ шпигун військові навчання військові Північна Корея відео

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