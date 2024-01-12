Японія запустила ракету із супутником, щоб стежити за КНДР (відео)

Японія здійснила 48-й за рахунком запуск ракети Н2-А

Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries запустила ракету Н2-А із супутником-шпигуном Optical 8, який призначений для відстеження ракетних пусків КНДР та збору інформації. Трансляція велася на YouTube-каналі The Launch Pad.

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Це 48-й за рахунком запуск ракети Н2-А, зазначає Reuters. Загалом їх заплановано 50, після цього ракету має замінити новий носій H3. Наступний запуск заплановано на 15 лютого.

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Раніше повідомлялося, що розвідувальний супутник Північної Кореї зробив знімки Білого дому та Пентагону, з ними вже ознайомився лідер КНДР Кім Чен Ин. Як повідомили у Пхеньян, супутник-шпигун був розроблений для спостереження за пересуваннями військових США та Південної Кореї.

До слова, раніше КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії. У японському Міністерстві оборони зазначили, що об'єкт продовжував політ понад 12 хвилин після запуску, що може бути доказом великої дальності ракети. За їхніми словами, це вже другий пуск з боку КНДР за останню добу — приблизно днем ​​раніше Пхеньян також здійснив запуск ракети, яка пролетіла близько 400 км при максимальній висоті. польоту 50 км., після чого впала в Японське море на схід від Корейського півострова за межами виняткової економічної зони Японії.

У КНДР до цього прокоментували військові навчання Південної Кореї та Сполучених Штатів, які пройшли на південь від Корейського півострова, але за межами Північної Кореї.

Нагадаємо, Північна Корея заявила про плани запустити в найближчий час більше «супутників-шпигунів» для збору інформації про військову діяльність своїх ворогів.