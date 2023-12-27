Туреччина перенесла випробування свого нового винищувача

Випробування винищувача KAAN відклали до початку 2024 року

Новий винищувач KAAN практично непомітний для радарів

Перший політ винищувача KAAN турецького виробництва перенесли на кілька тижнів. Про це пише турецьке Anadolu з посиланням на власні джерела.

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За даними інформагентства, очікують, що після завершення наземних та рульових випробувань KAAN здійснить свій перший політ за кілька тижнів.

Джерела зазначають, що підготовка та випробування до польоту KAAN, одного з найважливіших технологічних проєктів Туреччини, що реалізується Turkish Aerospace Industries, тривають повним ходом.

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На сьогодні проведені випробування стартового крісла KAAN, статичні випробування в повний зріст, інерційні та статичні випробування поверхонь управління, випробування шасі на падіння, авіоніки, палива та запуску двигуна.

Літак був розроблений Турецькою компанією авіаційної та космічної промисловості (TAI). Вперше проект було представлено 17 березня. За останні дев'ять місяців KAAN пройшов передпольотні випробування та готується до першого польоту.

Варто зазначити, що перші винищувачі KAAN будуть належати поколінню 4,5, оскільки низку відповідних технологій, щоб літак можна було віднести до 5-го покоління, доопрацюють згодом. Таким чином, країна приєднається до клубу держав, які мають новітні винищувачі національної розробки та виробництва.

Розробку літака ведуть поетапно, тому важливі системи озброєння встановлять лише на пізніших прототипах. Винищувач, який раніше був відомий як MMU або TF-X. Першого травня 2023 він отримав офіційну назву KAAN.

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Особливості винищувача

Розмах крил турецького винищувача – 14 метрів, загальна висота – 6 метрів, довжина – 21 метр. Кабіна розрахована на одного пілота.

Головні особливості двомоторного військового літака – його висока маневреність, бортове озброєння та можливості радіоелектронної боротьби, винищувач практично непомітний для радарів. Він може розвивати швидкість, що в 1,8 рази перевищує швидкість звуку. Він матиме надсучасну оптично-електронну локаційну систему. Виробництво 3 прототипів MMU Block планується завершити до кінця 2026 року та один прототип Block I – до 2029 року.

30 серпня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив: «Сподіваюся, ми побачимо, як наш літак злетить до кінця 2023 року». У липні глава турецької аерокосмічної промисловості Темел Котіл зазначив, що винищувач 5-го покоління здійснить свій перший політ уже у грудні. Хоча спочатку очікувалося, що KAAN злетить лише в 2028 році, але «процес закінчився швидше, ніж ми очікували», уточнив Котіл. Раніше турецкі ЗМІ повідомляли, що очікувана вартість цього літака може перетнути позначку 100 мільйонів євро вже на стадії розробки.