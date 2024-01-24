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Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери Sea King

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери Sea King
Гелікоптер Sea King Mk41, який допоможе у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів
фото: bundeswehr.de

Україна отримає шість гелікоптерів разом із комплектом запасних частин

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання «Рамштайн» повідомив про передачу Україні багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41. Про це пише німецький суспільний радіомовник Deutschlandfunk.

За словами голови Міноборони ФРН, Україна отримає шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових.

«Sea King – це перевірений і надійний вертоліт, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого типу», – зазначив Пісторіус.

Він також додав, що для захисту українців та української інфраструктури пріоритетом залишається передача ППО. Крім того, потрібна більша швидкість у виробництві озброєнь.

За даними Міноборони Німеччини, з початку повномасштабної війни Росії проти України загальний обсяг німецької військової допомоги сягнув близько шести мільярдів євро.

Sea King – британська ліцензійна версія однойменного американського вертольота Sikorsky S-61, побудованого компанією Westland Helicopters.

Військово-морські сили Німеччини замовили 22 Sea King Mk.41 20 червня 1969 року як заміну летючого човна Grumman Albatross для пошуково-рятувальних робіт. Це був перший експортний продаж Westland Sea King і перший спеціальний пошуково-рятувальний варіант Sea King зі збільшеною кабіною та більшими баками для палива.

Sea King виконують різноманітні завдання, включаючи пошуково-рятувальні роботи, транспортування, надання допомоги при стихійних лихах, тактичне наземно-морське транспортування, евакуація, спостереження, розвідка та морська підтримка.

Нагадаємо, 23 січня, міністр оборони США Ллойд Остін офіційно відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України, яке проходить у форматі онлайн-конференції.

Як повідомлялося, Канада надасть Україні 10 багатофункціональних надувних суден на загальну суму $15 млн США та виділить додаткових $11,5 млн на навчання українських пілотів на F-16.

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Теги: Німеччина вертоліт навчання Україна

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