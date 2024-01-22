Лавров прилетів у Нью-Йорк за особливим маршрутом

Російські медіа повідомляли, що на засіданні Росія планує обговорити удар по Донецьку 21 січня, який начебто здійснила Україна

Політ від Москви зайняв понад 12 годин

Очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров прилетів до Нью-Йорка на засідання Ради безпеки ООН. Борт російського міністра летів північним шляхом та облітав «недружні» країни. Про це пишуть росЗМІ.

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Зазначається, що політ від Москви зайняв 12 годин 45 хв та він пройшов без жодних несподіваних ситуацій.

Зокрема, Сергій Лавров візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН, де обговорюватимуть питання Близького Сходу та України. Як повідомляли українські ЗМІ, засідання проведуть на вимогу Росії яка вкотре намагається засудити військову допомогу у вигляді зброї, яку отримує України для протистояння у цій війні.

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Журналісти писали, що РФ кожного місяця збирає Раду безпеки ООН для обговорення цього питання, втім члени організації та доповідачі постійно наголошують, що надання такої допомоги для України відповідає Статуту ООН.

Також російські медіа повідомляли, що на засіданні Росія планує обговорити удар по Донецьку 21 січня, який начебто здійснила Україна.

Нагадаємо, раніше Росія скликала Радбез ООН через удари по Ємену. Засідання росіяни вирішили скликати після ударів США, Британії та союзників по базах хуситів у Ємені.

До відома, уряд Росії додав до списку недружніх країн та територій 11 нових учасників.

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Йдеться про Британську антарктичну територію, Британську територію в Індійському океані, острові Кайман, Фолклендські острови, острові Монтсеррат, острів Піткерн, острови Святої Олени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья, Південну Георгію і Південні Сандвічеві острови, бази Акротирі та Декелія на острові Кіпр, острови Теркс і Кайкос. Зазначається, що усі вони підтримали санкції, накладені на Росію Великобританією.

Раніше недружніми були визнані лише три британські заморські території – острів Ангілья, Британські Віргінські острови та Гібралтар. Наразі до переліку внесено всі 14 територій.