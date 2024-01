Німецький журналіст назвав «барахлом» вертольоти, які Німеччина передасть Україні

Німецькі гелікоптери Sea King Mk 41 – це «барахло», яке небезпечне для українських пілотів. Таку заяву зробив оглядач німецької газети Bild журналіст Юліан Рьопке у себе в X (колишній Twitter).

Рьопке розповів, що Sea King Mk 41 з 2020 року виводять з експлуатації та замінюють на NH 90 NTH Sea Lion. Україні їх передадуть із запчастинами після того, як пілоти пройдуть навчання у Німеччині.

Germany will deliver six 50 year old SEA KING Mk41 helicopters to Ukraine, which are getting decommissioned and replaced by NH 90 NTH Sea Lion since 2020. Pilot training will take place in Germany and they will be delivered with spare parts from mid 2024. pic.twitter.com/OVWoDYfyAR