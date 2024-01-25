Німецький журналіст назвав «барахлом» вертольоти, які Німеччина передасть Україні

З 2020 року Sea King Mk 41 виводять з експлуатації та замінюють на сучаснішу модель

Журналіст переконаний, що вертольоти, які Україна отримає від Німеччини, небезпечні для життя військових

Німецькі гелікоптери Sea King Mk 41 – це «барахло», яке небезпечне для українських пілотів. Таку заяву зробив оглядач німецької газети Bild журналіст Юліан Рьопке у себе в X (колишній Twitter).

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Рьопке розповів, що Sea King Mk 41 з 2020 року виводять з експлуатації та замінюють на NH 90 NTH Sea Lion. Україні їх передадуть із запчастинами після того, як пілоти пройдуть навчання у Німеччині.

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Germany will deliver six 50 year old SEA KING Mk41 helicopters to Ukraine, which are getting decommissioned and replaced by NH 90 NTH Sea Lion since 2020. Pilot training will take place in Germany and they will be delivered with spare parts from mid 2024. pic.twitter.com/OVWoDYfyAR Будь ласка, читайте текст після реклами January 23, 2024

Німецький журналіст нагадав, що у 2014 році преса активно писала про ці військові гелікоптери. В одній із статей йшлося про те, що «проблема Sea King полягає в простому старінні»: якщо в 2006 році для забезпечення однієї години польоту потрібно було від 50 до 60 годин технічного обслуговування, зараз це співвідношення становить 1 до 120.

«Ми віддаємо Україні барахло. Якщо вам потрібно 120 годин технічного обслуговування, щоб організувати одну безпечну годину польоту в цілком спокійній обстановці, це гарний старожил», - підсумував Рьопке.

Журналіст підкреслив, що для країни у стані війни з малою кількістю пілотів і присутністю ворога це просто «небезпечно для життя українських солдатів».

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання «Рамштайн» повідомив про передачу Україні багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41. За його словами, Україна отримає шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових.