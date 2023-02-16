Нічна атака росіян: «Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей не доводились

Через нічну атаку росіян по інфраструктурі України не має необхідності обмежувати споживання електроенергії для споживачів. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щоправда, споживання електроенергії дещо підвищилось у порівнянні з вчорашнім днем.

«Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п’яту добу поспіль і сьогодні наразі теж не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим часом працюють всі види електростанцій в енергосистемі, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. До того ж, імпорт електроенергії знижується внаслідок стабілізації електропостачання.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей не доводились, але при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Дніпропетровській області.

При цьому в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Там до активної роботи повертається бізнес, що відображається у зростанні споживання. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

Як повідомлялося, на Львівщині внаслідок нічної атаки росіян зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Як повідомлялося, вночі проти 16 лютого в усіх регіонах України лунала повітряна тривога. В деяких областях було чутно вибухи. Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.