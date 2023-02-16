Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нічна атака росіян: «Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака росіян: «Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла
В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження
фото ілюстративне

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей не доводились

Через нічну атаку росіян по інфраструктурі України не має необхідності обмежувати споживання електроенергії для споживачів. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Щоправда, споживання електроенергії дещо підвищилось у порівнянні з вчорашнім днем.

«Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п’яту добу поспіль і сьогодні наразі теж не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання», – йдеться у повідомленні.

Тим часом працюють всі види електростанцій в енергосистемі, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. До того ж, імпорт електроенергії знижується внаслідок стабілізації електропостачання.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей не доводились, але при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Дніпропетровській області.

При цьому в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Там до активної роботи повертається бізнес, що відображається у зростанні споживання. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

Як повідомлялося, на Львівщині внаслідок нічної атаки росіян зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Як повідомлялося, вночі проти 16 лютого в усіх регіонах України лунала повітряна тривога. В деяких областях було чутно вибухи. Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Читайте також: Залужний назвав напрямки, звідки росіяни вночі запускала ракети по Україні
Теги: імпорт бізнес Укренерго тривога росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артем Полежака після ворожого влучання в позицію
Український поет потрапив під обстріл та отримав контузію
Сьогодні, 09:34
В умовах занепаду виробництва на перший план в Україні вийшла торгівля
«Абсолютне диво». Як регіони, постраждалі від обстрілів та окупації, змогли перевиконати бюджет Війна і гроші
Сьогодні, 08:00
4 лютого з ладу вийшла одна з основних підстанцій НЕК Укренерго, через що без світла лишились мешканці Одеси та Одеського району
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для для 90 тисячам родин
14 лютого, 14:34

Суспільство

«День, коли нічого не сталося». Мережа дорікнула Банковій вигаданим святом
«День, коли нічого не сталося». Мережа дорікнула Банковій вигаданим святом
Нічна атака росіян: «Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла
Нічна атака росіян: «Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
Український поет потрапив під обстріл та отримав контузію
Український поет потрапив під обстріл та отримав контузію
Хвилина мовчання: згадаймо Героя України Андрія Верхогляда
Хвилина мовчання: згадаймо Героя України Андрія Верхогляда
Більше сонечка, але вночі морози: прогноз погоди на 16 лютого
Більше сонечка, але вночі морози: прогноз погоди на 16 лютого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Неспокійна ніч 16 лютого. Де зафіксовано вибухи та скільки ракет випустили окупанти
42K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
39K
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
16K
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині
12K
Жахлива ніч у Павлограді: стали відомі наслідки ракетного удару (фото)
8097
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Сьогодні, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Вчора, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Вчора, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту