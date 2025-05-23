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Генштаб підтвердив удар по заводу РФ, який виробляє батареї для «Іскандерів» та ракети

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Генштаб підтвердив удар по заводу РФ, який виробляє батареї для «Іскандерів» та ракети
ПАТ «Енергія» – один з найбільших в Росії виробників хімічних джерел струму
фото: скриншот відео

Генштаб: Зупинка роботи ПАТ «Енергія» може залишити частину техніки та засобів ураження РФ без критично важливих елементів живлення

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження ПАТ «Енергія» в місті Єлець Липецької області РФ. Як передає «Главком», про це Генштаб повідомляє у фейсбуці.

Вночі 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили ПАТ «Енергія». Підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. На території об’єкта виникла пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

ПАТ «Енергія» – один з найбільших в Росії виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.

Генштаб підтвердив удар по заводу РФ, який виробляє батареї для «Іскандерів» та ракети фото 1
фото: Генштаб

Також завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК (Оперативно-тактична ракетна зброя - «Главком») «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

Зупинка роботи ПАТ «Енергія» може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення, наголосили у Генштабі і додали, що Сили оборони продовжують цілеспрямовану бойову роботу по важливих військових цілях РФ, щоб змусити Росію припинити збройну агресію проти України.

Нагадаємо, у ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували заводПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Раніше ми писали, що у ніч на 22 травня безпілотники атакували цех оборонного заводу НВО «Сплав», що входить до структури держкорпорації «Ростєх», у російському місті Тула. Підприємство спеціалізується на виробництві реактивних систем залпового вогню, авіаційних ракет, важких вогнеметних систем та боєприпасів до них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал Astra.

До слова, це вже не перший випадок атаки на об'єкти оборонного комплексу в Тулі. Зокрема, в ніч проти 7 травня в районі заводу «Сплав» також спостерігалася пожежа, яку зафіксували місцеві жителі. Неподалік від підприємства розташоване і акціонерне товариство «Конструкторське бюро приладобудування», що займається розробкою високоточної зброї.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ.

Під атакою дронів також опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.

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Теги: ракета Генштаб війна

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