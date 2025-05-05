Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЗСУ уразили пункт управління військ РФ на Курщині, де базувалися екіпажі дронів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ уразили пункт управління військ РФ на Курщині, де базувалися екіпажі дронів
фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

У результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку

4 травня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Як передає «Главком», про це повідомив Генштаб.

На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.

«Відважні пілоти Повітряних Сил та всі Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну», – йдеться у повідомленні.

Це вже не перша атака на цей обʼєкт. 19 квітня 2025 року Повітряні Сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА. 

Нагадаємо, 4 травня було уражено завод «Стріла» з виробництва електротехнічних компонентів у Суземці, Брянської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Це вже друге ураження за останні пів року. Попередньо, влучання було не одне: горить цех та адмінбудівля.

Також у квітні було уражено завод з виробництва ударних БпЛА на території РФ, на відстані понад 1000 км від держкордону України. Як передає «Главком», про це повідомляє Генеральний штаб України.

Там заявили, що підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА (Герань-2, типу «шахед» та інші).

Генштаб наголошує, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни продовжують здійснювати обстріли по прикордонню Сумщини
Інтенсивність штурмів росіян зросла на 30%. Влада повідомила про ситуацію на Сумщині
11 квiтня, 06:27
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
ISW описав п'ять основних вимог Кремля для припинення війни з Україною
16 квiтня, 05:56
Дрони атакували Харків: спалахнула масштабна пожежа
Дрони атакували Харків: спалахнула масштабна пожежа
14 квiтня, 06:15
На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили шість ворожих штурмів
Карта бойових дій в Україні станом на 17 квітня 2025 року
17 квiтня, 08:23
Росіяни пошкодили, зокрема, дев'ять багатоповерхових і десять приватних будинків
На Херсонщині через удари РФ загинуло четверо людей, понад 20 – поранені
18 квiтня, 08:17
Гольдіну було 25 років
ЗСУ ліквідували російського пропагандиста
24 квiтня, 13:55
Участь громадян Білорусі у війні на боці РФ відбувається з мовчазної згоди Лукашенка
Окрім Північної Кореї, ще одна країна активно допомагає РФ солдатами у війні
28 квiтня, 12:49
Сирський повідомив, що російське командування кидає в бій нові підрозділи
Окупанти збільшили інтенсивність бойових дій. Сирський розповів про плани РФ
30 квiтня, 10:36
Путін, ймовірно, зосередився на утриманні вже захоплених територій в Україні
Путін, ймовірно, змінив тактичні цілі у війні проти України – CNN
2 травня, 07:11

Соціум

Туреччина ввела неочікувану заборону для підвищення народжуваності
Туреччина ввела неочікувану заборону для підвищення народжуваності
ЗСУ уразили пункт управління військ РФ на Курщині, де базувалися екіпажі дронів
ЗСУ уразили пункт управління військ РФ на Курщині, де базувалися екіпажі дронів
Працюють за їжу? КНДР відправила до Росії 15 тис. трудових мігрантів – WSJ
Працюють за їжу? КНДР відправила до Росії 15 тис. трудових мігрантів – WSJ
Українські військові отримали оплески на параді до Дня перемоги в Лондоні
Українські військові отримали оплески на параді до Дня перемоги в Лондоні
Чи зможе Європа самотужки стримати Росію? Аналіз CNN
Чи зможе Європа самотужки стримати Росію? Аналіз CNN
Після блекауту в Іспанії та Португалії став мегапопулярним один товар
Після блекауту в Іспанії та Португалії став мегапопулярним один товар

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
86K
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
86K
Колаборант здивував заявою про їжу в колонії
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2025
56K
Дідусь та батько виявилися мільйонерами... Голова лікарської комісії пояснила в декларації, звідки в неї стільки грошей
28K
Начальник ТЦК, який обіцяв не пускати сина воювати, поїхав на передову

Новини

Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Сьогодні, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua