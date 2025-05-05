ЗСУ уразили пункт управління військ РФ на Курщині, де базувалися екіпажі дронів

У результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку

4 травня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Як передає «Главком», про це повідомив Генштаб.

На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.

«Відважні пілоти Повітряних Сил та всі Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну», – йдеться у повідомленні.

Це вже не перша атака на цей обʼєкт. 19 квітня 2025 року Повітряні Сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.

Нагадаємо, 4 травня було уражено завод «Стріла» з виробництва електротехнічних компонентів у Суземці, Брянської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Це вже друге ураження за останні пів року. Попередньо, влучання було не одне: горить цех та адмінбудівля.

Також у квітні було уражено завод з виробництва ударних БпЛА на території РФ, на відстані понад 1000 км від держкордону України. Як передає «Главком», про це повідомляє Генеральний штаб України.

Там заявили, що підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА (Герань-2, типу «шахед» та інші).

Генштаб наголошує, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу.