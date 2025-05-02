Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Путін, ймовірно, змінив тактичні цілі у війні проти України – CNN

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Путін, ймовірно, змінив тактичні цілі у війні проти України – CNN
Путін, ймовірно, зосередився на утриманні вже захоплених територій в Україні
фото з відкритих джерел

Диктатор шукає «більш реалістичні цілі» на найближчий період

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, змінив тактичні цілі у війні проти України, зосередившись на утриманні захоплених територій і підтримці російської економіки. Про це повідомляє CNN із посиланням на дані американської та західної розвідки, передає «Главком».

Зазначається, що Путін, ймовірно, зосередився на утриманні вже захоплених територій в Україні та стабілізації економіки Росії, яка переживає складні часи.

Видання пише, що це може свідчити про відхід Кремля від попередньої стратегії, яка передбачала затяжну війну з метою повного підкорення України. Раніше розвідка США вважала, що Путін упевнений у власній перевазі та готовий вести довгу кампанію.

Один із західних розвідників зазначив, що Путін, можливо, шукає «більш реалістичні цілі» на найближчий період. Зі свого боку адміністрація Трампа тисне на Москву, погрожуючи новими санкціями, але одночасно обіцяє потенційно вигідні інвестиційні можливості в разі припинення бойових дій. Проте довгострокові амбіції Путіна нікуди не зникли. Він неодноразово апелював до історичних наративів і бачить частину українських територій як «історичну колиску» Росії.

Більше того, розвідка припускає, що Кремль наразі готовий до діалогу лише задля покращення відносин із Заходом. І може використати дипломатичну паузу, щоб перегрупуватися й знову активізувати наступ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп озвучує американцям те, що російський диктатор Володимир Путін хоче, аби вони почули.

Ймовірно Трамп прагне відкрити потенційні бізнес-угоди на десятки мільярдів доларів, перезавантаживши економічні відносини США й Росії. Саме для цього йому потрібно завершити війну в Україні.

Читайте також:

Теги: путін війна Україна окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ердоган оптимістично налаштований щодо миру в Україні
Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні
Вчора, 13:15
Макрон зустрічався з Зеленським у Римі
Макрон пообіцяв посилити тиск на Росію найближчими днями
29 квiтня, 03:55
Зняття обмежень з Росії – це не мир
Яка найбільша проблема мирної пропозиції США?
26 квiтня, 22:50
Представник Трампа Віткофф сьогодні зустрівся з Путіним
Зустріч Путіна та Віткоффа, ліквідація генерала Москалика. Головне за 25 квітня
25 квiтня, 21:05
Визнання Криму Росією: Що стоїть за новими чутками?
Визнання Криму частиною Росії – це відкриття скриньки Пандори
22 квiтня, 11:31
Під час так званого великоднього перемир'я росіяни не застосовували артилерію, але активно використовували БПЛА
Нацгвардія розповіла, для чого російські війська використовують перемир’я
20 квiтня, 20:50
Зеленський прокоментував перемир'я, про яке заговорив Путін
Зеленський відреагував на оголошене Путіним великоднє перемир’я
19 квiтня, 17:58
Сербія може навіть втратити шанс на євроінтергацію, якщо її лідер Александр Вучич не відмовиться від ідеї відвідати Москву на 9 травня
Вучич допоможе Путіну організувати парад на 9 травня – AP
17 квiтня, 10:21
Путін вірить, що за пів року його армія здатна завдати серйозної шкоди ЗСУ
Путін знову хоче перемогти на Донбасі до 9 травня. Чи це реально?
3 квiтня, 15:04

Події в Україні

Втрати ворога станом на 2 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Путін, ймовірно, змінив тактичні цілі у війні проти України – CNN
Путін, ймовірно, змінив тактичні цілі у війні проти України – CNN
Стало відомо, скільки українців перебувають у реєстрі зниклих безвісти
Стало відомо, скільки українців перебувають у реєстрі зниклих безвісти
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
Хмарно, місцями невеликі дощі: прогноз погоди на 2 травня
Хмарно, місцями невеликі дощі: прогноз погоди на 2 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
94K
Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні
83K
Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
69K
Зінкевичу – 80. Яку пенсію отримує Герой України та народний артист
69K
Депутатка Держдуми РФ влаштувала істерику через вимогу України відсторонити російську гімнастку

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua