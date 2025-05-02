Путін, ймовірно, змінив тактичні цілі у війні проти України – CNN

Путін, ймовірно, зосередився на утриманні вже захоплених територій в Україні

Диктатор шукає «більш реалістичні цілі» на найближчий період

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, змінив тактичні цілі у війні проти України, зосередившись на утриманні захоплених територій і підтримці російської економіки. Про це повідомляє CNN із посиланням на дані американської та західної розвідки, передає «Главком».

Зазначається, що Путін, ймовірно, зосередився на утриманні вже захоплених територій в Україні та стабілізації економіки Росії, яка переживає складні часи.

Видання пише, що це може свідчити про відхід Кремля від попередньої стратегії, яка передбачала затяжну війну з метою повного підкорення України. Раніше розвідка США вважала, що Путін упевнений у власній перевазі та готовий вести довгу кампанію.

Один із західних розвідників зазначив, що Путін, можливо, шукає «більш реалістичні цілі» на найближчий період. Зі свого боку адміністрація Трампа тисне на Москву, погрожуючи новими санкціями, але одночасно обіцяє потенційно вигідні інвестиційні можливості в разі припинення бойових дій. Проте довгострокові амбіції Путіна нікуди не зникли. Він неодноразово апелював до історичних наративів і бачить частину українських територій як «історичну колиску» Росії.

Більше того, розвідка припускає, що Кремль наразі готовий до діалогу лише задля покращення відносин із Заходом. І може використати дипломатичну паузу, щоб перегрупуватися й знову активізувати наступ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп озвучує американцям те, що російський диктатор Володимир Путін хоче, аби вони почули.

Ймовірно Трамп прагне відкрити потенційні бізнес-угоди на десятки мільярдів доларів, перезавантаживши економічні відносини США й Росії. Саме для цього йому потрібно завершити війну в Україні.