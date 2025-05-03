«Голос Америки» повертається? Працівники отримали листи з анонсом «наступних кроків»

На їхні електронні пошти працівників прийшов лист від керівників Агентства глобальних медіа США про «наступні кроки»

«Голос Америки», ймовірно, відновить роботу вже наступного тижня

Ввечері, 2 травня, працівники «Голосу Америки», які перебували у вимушеній відпустці через припинення фінансування, знову отримали доступ до внутрішніх мереж. Як передає «Главком», про це повідомив колишній журналіст української служби «Голосу Америки» Остап Яриш.

На їхні електронні пошти прийшов лист від керівників Агентства глобальних медіа США про «наступні кроки».

«Найближчими днями ви отримаєте вказівки про наступні кроки щодо модернізації агенції та виконання місії … Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з усіма вами», – процитував Яриш лист.

За його словами, в окремому листуванні керівництво зазначило, що USAGM (Агентство США з глобальних медіа, раніше Рада керуючих з питань мовлення – незалежне агентство Федерального уряду США - ред.) очікує відновити роботу «Голосу Америки» вже наступного тижня. На думку Яриша, більше інформації буде в наступні кілька днів.

Як відомо, 14 березня Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію материнської компанії «Голосу Америки». Керівник відділу кадрів Агентства США з глобальних медіа (USAGM), що є материнською компанією «Голосу Америки», направив листи у яких міститься вказівка не заходити в робочі приміщення і не користуватися внутрішніми системами.

Окрім «Голосу Америки», USAGM припинило фінансування Radio Free Europe/Radio Liberty («Радіо Свобода»), яке мовить на країни Східної Європи, включаючи Росію і Україну, а також Radio Free Asia, яке мовить на Китай і Північну Корею.

Нагадаємо, журналісти «Голосу Америки» подали позов до суду проти Білого дому через порушення їхніх прав. Федеральний суддя ухвалив тимчасове рішення на їхню користь.

Водночас 23 квітня Федеральний суд у Вашингтоні ухвалив рішення, яке зобов’язує адміністрацію Дональда Трампа відновити діяльність медіаагентства USAGM, включаючи «Голос Америки» та кілька дочірніх новинних агенцій.