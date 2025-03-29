Суд у США призупинив зусилля адміністрації Трампа з розпуску «Голосу Америки»

Ухвалений запобіжний захід діятиме протягом 21 дня

Журналісти «Голосу Америки» подали позов до суду проти Білого дому через порушення їхніх прав. Федеральний суддя ухвалив тимчасове рішення на їхню користь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Зазначається, що суддя Дж. Пол Откен з окружного суду США на Манхеттені 28 березня ухвалив рішення, яке тимчасово блокує спроби адміністрації Дональда Трампа ліквідувати міжнародний мовник «Голос Америки», який фінансується урядом.

Судовий розгляд відбувся за позовом журналістів видання та їхніх профспілок. У документі йдеться про те, що дії адміністрації Трампа, зокрема відправлення сотень працівників у оплачувану відпустку, порушують їхні права, гарантовані Першою поправкою до Конституції США.

Повідомляється, що ухвалений запобіжний захід діятиме протягом 21 дня. Окрім цього, суд розгляне окремий позов, поданий директором «Голосу Америки» Майклом Абрамовіцем.

Нагадаємо, журналісти «Голосу Америки» подали колективний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа та спеціальної радниці Агентства глобальних медіа (USAGM) Карі Лейк через рішення закрити медіа, яке фінансували платники податків. Про це повідомляє «Главком».

Копію позову опублікував журналіст The New York Times Девід Енріч. На думку позивачів, дії нової адміністрації та USAGM є свавільними, порушують закони США та їхнє право на журналістську свободу, яке гарантує Перша поправка до Конституції США.

«Голос Америки» – медіа, що фінансується урядом і якому, згідно зі статутом, гарантується редакційна незалежність. Це саме журналістський голос, який доносить до мільйонів людей у всьому світі новини, інформацію та різноманіття думок та поглядів… Кілька днів тому нова адміністрація одним підписом заглушила цей голос… Практично всьому персоналу наказали не з'являтися на роботі й замкнули двері агентства. Це зробили через переконання, що «Голос Америки» створює продукцію, яка несумісна з політичним планом адміністрації», – йдеться у документі.