Голова Житомирської ОВА оцінив успішність мобілізації в області

Голова ОВА: У нас все відбувається цивілізовано виключно в рамках чинного законодавства

Віталій Бунечко: «Ми, дійсно, не допускаємо жодних скандалів з мобізізацією, не даємо можливостей російському ІПСО»

На Житомирщині за вересень статистика мобілізації дещо погіршилася, однак вже з жовтня ситуація має повернутися на належний рівень. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

«Я зайвий раз переконався, що «щастя любить тишу». Після того, як я доповів, що у нас виконуються плани, ми значно просіли. Сподіваюся, що військовим керівництвом найближчими днями будуть прийняті відповідні рішення», – зауважив посадовець.

Як пояснює Бунечко, в області стараються не допускати жодних скандалів, не дати можливості російському ІПСО показувати, як «за людьми бігають по місту, ловлять в торгових центрах…».

«У нас все відбувається цивілізовано виключно в рамках чинного законодавства. За роботою ТЦК спостерігають такі компетентні органи як Державне бюро розслідувань», – проінформував голова ОВА. Він додав, що має сподівання, що вдасться повернути мобілізацію на належний рівень після того, як у вересні «статистика дещо погіршилася».

Як стало відомо, 12 і 13 жовтня, у Житомирі співробітники ТЦК та СП спільно з поліцією провели масові рейди з перевірки військово-облікових документів у чоловіків.

Зокрема, 12 жовтня, в суботу, рейдові бригади бачили на парковках біля торгових центрів «Метро» та «Глобал», а у вечері – в пабі на вулиці Київській. Вдень 13 жовтня працівників ТЦК та поліцейських помітили біля ТРЦ «Глобал».

До слова, на Житомирщині повністю завершилися фортифікаційні роботи, які почалися в кінці 2023 року. Тому область повністю готова до будь-яких викликів з боку Білорусі.