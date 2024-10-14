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Міноборони назвало кількість громадян, що звернулися до центрів рекрутингу ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Міноборони назвало кількість громадян, що звернулися до центрів рекрутингу ЗСУ
В Україні функціонують 42 центри рекрутингу, два з яких відкрилися минулого тижня
фото: Служба зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП

Найбільше запитів надійшло на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА

Станом на 14 жовтня до центрів української армії звернулися майже 21 тисяча громадян. Протягом минулого тижня – 804 особи. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що з усіх 20 954 звернень 5 230 осіб уже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надійшло на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.

Протягом минулого тижня до центрів української армії звернулися 804 особи
Протягом минулого тижня до центрів української армії звернулися 804 особи
інфографіка Міноборони

У міністерстві нагадали, що зараз в Україні функціонують 42 центри рекрутингу, два з яких відкрилися минулого тижня. Центри пропонують можливість приєднатися не лише до Збройних Сил, а й до інших силових структур, включаючи Національну гвардію, Державну прикордонну службу та СБУ.

У центрах не роздають повістки, а всі консультації проводяться конфіденційно, зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, в Україні розпочали проєкт рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.

У жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.  

До слова, 17 вересня, Верховна Рада України внесла зміни до законопроєкту №12023 щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. Проголосували «за» 278 депутатів.

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Теги: ЗСУ Міноборони мобілізація

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