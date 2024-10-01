Росія планує мобілізувати 40% підсудних для участі у війні проти України

На війну проти України Росія може відправити близько 20 тис. підсудних

Росія хоче відправити на війну проти України 40% підсудних. Зазначається, що вкінці вересня ухвалили відповідний законопроєкт, який дозволяє мобілізовувати не тільки засуджених чи тих, хто перебуває під слідством, а й підсудних. Про це повідомляє російське видання «Важные истории».

У матеріалі йдеться, що закон ще не підписаний російським диктатором Володимиром Путіним, але у СІЗО йде підготовка до того, щоб підсудних відправити на війну. Відповідне завдання було поставлене і військовослужбовцям, які займаються вербуванням на контракт, розповів. За словами співрозмовники видання у Міноборони, підготовка полягає у зборі інформації, скільки підсудних придатні до військової служби і як багато серед них охочих укласти контракт.

Видання пише, що з кожного російського СІЗО можуть мобілізувати близько 100 підсудних. Наразі у РФ діють приблизно 210 слідчих ізоляторів, тому на війну проти України можуть відправити близько 20 тис. людей.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов громадян РФ до армії. Так, з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року до збройних сил Росії призвуть 133 тис. осіб віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі.

Раніше Міноборони РФ заявило, що із 1 жовтня у РФ розпочнеться осінній призов на військову службу. Міністерство оборони країни-агресорки повідомляє, що усі призовники нібито проходитимуть службу на території Росії. У пункти дислокації збройних сил загарбників на тимчасово окупованих територіях чи для виконання будь-яких військових завдань їх нібито не спрямовуватимуть.