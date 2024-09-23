Мобілізацію чоловіків віком 18-25 років зупинено, Ізраїль посилює удари по «Хезболлі». Головне за 23 вересня

Мобілізацію обмежено придатних чоловіків зупинено

Мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років зупинено, Ізраїль посилює удари по «Хезболлі», Telegram передаватиме правоохоронцям контактні дані зловмисників. «Главком» склав добірку новин 23 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Ізраїль посилює удари по «Хезболлі»

У результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення. Про це повідомляє The Times of Israel.

ЦАХАЛ заявив, що військово-повітряні сили націлені на будинки, де «Хезболла» розмістила «ракети, безпілотники і реактивні снаряди», і неодноразово закликав цивільне населення в ліванській долині Бекаа покинути будинки, де зберігається така зброя.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала ударів по більш ніж 300 цілях по всьому Лівану, в тому числі по багатьох будинках, в яких зберігалася зброя, що безпосередньо загрожує країні, в ході однієї з найбільш інтенсивних повітряних атак з часів війни проти «Хезболли» у 2006 році, що посилило побоювання нового спалаху конфлікту на прикордонні.

Telegram передаватиме правоохоронцям контактні дані зловмисників

Щоб утримати зловмисників від зловживання пошуком Telegram, компанія оновила умови використання та політику конфіденційності застосунку. Так, IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує правила Telegram, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити

За останні кілька тижнів спеціальна команда модераторів, використовуючи штучний інтелект, зробила пошук Telegram набагато безпечнішим. Весь проблемний контент, який було виявлено в пошуку, більше не доступний.

Мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років зупинено

Призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років зупинено. Наразі мобілізація можлива лише за письмовою згодою.

«У директиві Командування Сухопутних Військ на оперативні командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років», – зазначив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп наголосив, що директива через оперативні командування вже дійшла до обласних та районних територіальних центрів комплектування та соціального забезпечення.

Проте, як зазначив Гончаренко, демобілізації чоловіків, які були мобілізовані до 25 років, немає.

Україна стягує 15 млн грн застави з нардепа-втікача

Вищий антикорупційний суд звернув у дохід держави 15 млн грн застави, внесеної за народного депутата від фракції «Слуга народу» Андрія Одарченка. Відповідне рішення було ухвалено 23 вересня за клопотанням прокурора.

За матеріалами справи, грошову заставу за народного депутата, обвинуваченого у корупційному злочині, було внесено восени 2023 року. Заставодавцями виступили 18 людей, більшість із них – працівники вишу, де працював Одарченко, а також громадська організація.

Клопотання про стягнення застави до спеціального фонду державного бюджету ініціювала прокурор після того, як нардеп проігнорував три судових засідання без поважних причин.

ДБР викрило посадовця Мін’юсту, який за хабарі змушував працювати в'язнів

Правоохоронці затримали керівника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. За версією слідства, він за грошову винагороду від підприємців змушував в’язнів «безкоштовно» працювати на деревообробному виробництві.

За даними ДБР, у липні цього року до чиновника звернувся комерсант, який займається заготівлею лісу. Він запропонував налагодити обробку деревини в цеху, що діє на території одного з виправних закладів Львівщини. Посадовець відповів, що підприємець зможе користуватися потужностями цеху та використовувати працю засуджених, якщо платитиме йому від 70 до 100 євро за кожен кубометр обробленої деревини.