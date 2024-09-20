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Чи видворять українців мобілізаційного віку з ЄС: пояснення єврокомісарки

Стьопа Гафтко
glavcom.ua
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Чи видворять українців мобілізаційного віку з ЄС: пояснення єврокомісарки
Європа не відсилатиме в Україну біженців мобілізаційного віку
фото з відкритих джерел

На тлі слухів у ЗМІ про те, що чоловіків мобілізаційного віку можуть відправити із країн ЄС в Україну, в Брюсселі дали коментарі

В Європі неможливо застосувати диференційований підхід до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці чи військовозобов’язаності. Таку заяву зробила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (ДОКУМЕНТ, ЩО РЕГУЛЮЄ СТАТУС УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЄС, - ГЛАВКОМ)», – повідомила єврокомісарка.

На запитання журналістів про те, чи допоможе Євросоюз повернути чоловіків призовного віку в Україну, Йоганссон відповіла, що Європа нікого не видворятиме із території своїх країн та примусово не відправлятиме в Україну.

«Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС», – підкреслила єврокомісарка.

За оцінками ООН, на сьогоднішній день у світі налічується майже 7 млн українських мігрантів, з них більше 6 млн у Європі. За даними опитування ООН, більшість становлять жінки (78%), середній вік респондентів склав 46 років.

Вікова категорія біженців
Вікова категорія біженців
Фото: https://me.gov.ua/

Нагадаємо, Польща впровадила нові виплати для українськихх біженців. З жовтня 2024 року українські родини з дітьми, які вимушено переїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, зможуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку. 

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф пообіцяв знайти важелі, які допоможуть повернути додому військовозобов’язаних українських чоловіків

До слова, біженці з України почали приносити прибуток чеському бюджету. За перші три місяці цього року внесок українців до державної скарбниці Чехії перевищив виплачену допомогу на майже 3 млрд чеських крон.

Нагадаємо, тисячі українських біженців опинилися під загрозою стати бездомними у Великій Британії. Деякі українці зіткнулися з недоліками в процедурі захисту та відсутністю навчання і продовження підтримки з боку людей, які їх приймають.

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Теги: Польща Європа українці біженці мобілізація

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