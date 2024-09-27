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Колишній мер Житомира став главою Держагентства відновлення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Колишній мер Житомира став главою Держагентства відновлення
На позачерговій сесії Житомирської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Сухомлина
фото з відкритих джерел

Колишній мер Житомира раніше заявляв, що не вступив у ЗСУ через «іншу пропозицію»

Колишній міський голова Житомира Сергій Сухомлин став головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Крім того, Кабінет міністрів призначив заступником міністра охорони здоров’я України Олександра Порхуна, а також Тимура Ткаченка на посаду заступника міністра розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, на позачерговій сесії Житомирської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Замість нього містом керуватиме секретар Житомирської міськради Галина Шиманська.

Як зазначив ексмер, він збирався йти в ЗСУ, пройшов ВЛК, але не отримав погодження від Генштабу, тому йому надійшла «інша пропозиція».

Зазначимо, що Сергій Сухомлин був обраний на посаду міського голови у 2015 році. Вдруге його переобрали на виборах у 2020 році.

Раніше голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що йде у відставку та написав заяву про звільнення з посади. Мустафа Найєм з січня 2023 року очолював Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, у підпорядкування якого входять обласні Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

10 червня Мустафа Найєм заявив, що йде у відставку та написав заяву про звільнення. Однак кінцевого рішення Кабмін поки не ухвалив.

До слова, у червні цього року Кабінет міністрів звільнив  Мустафу Найєма із посади голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

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Теги: Сергій Сухомлин Кабмін уряд Житомир мер

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